Trzech piłkarzy otrzymało zaproszenie na mecz z Andorą

Paulo Sousa zaprosił trzech piłkarzy PKO Ekstraklasy, aby obejrzeli z trybun rywalizację Polski z Andorą. Wszystko wskazuje na to, że Portugalczyk chce wysłać młodym graczom jasny sygnał. Każdy zawodnik może być częścią kadry, aż w końcu w najmniej oczekiwanym momencie otrzyma powołanie.

Kim są zaproszeni gracze?

Bartosz Kapustka, Tymoteusz Puchacz oraz Jacek Góralski zjawią się w Warszawie na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania Polski z Andorą. Dotychczas żaden z nich nie otrzymał powołania. Kiedy Paulo Sousa ogłaszał kadrę na eliminacje do mundialu w Katarze, zaraz po konferencji media społecznościowe zaczęły huczeć od braku w reprezentacji piłkarza Legii Warszawa, czy Lecha Poznań. W przypadku pomocnika Karjat Ałmaty powodem nie stawienia się na czas była groźna kontuzja. Walczak środka pola jest już po operacji kolana i powoli dochodzi do pełni sprawności.

Puchacz w jednym z wywiadów dla klubowej telewizji opowiedział o wszystkim w ciepłych słowach: Trener zaprosił mnie na mecz z Andorą, jadę w niedzielę do Warszawy. Chce ze mną pogadać. Już wcześniej dzwonił do mnie kilka razy, rozmawialiśmy. Fajnie, że widzi mnie w swoich planach. Jest szansa, żeby się znaleźć w tej jego układance – oznajmił zawodnik Kolejorza.

Szansą na zmiany w kadrze są mecze towarzyskie przed Euro

Gdy skończą się pierwsze spotkania eliminacyjne, reprezentacje dostaną dwa tygodnie wolnego. Później w ramach przygotowań do mistrzostw Europy, Polska zagra z Rosją oraz Islandią. Poznaliśmy już datę obu pojedynków. 1 czerwca zmierzymy się z ekipą ze wschodu, natomiast z drużyną Arnara Vioarssona zagramy kilka dni później na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Będzie to ostatnia okazja na pokazania swoich umiejętności oraz zyskania przychylności trenera. Euro 2021 wystartuje 11 czerwca, a Orły Sousy w pierwszym meczu staną do walki ze Słowacją.