Kuszczak komentuje pracę w sztabie kadry. “To propozycja nie do odrzucenia”

"Jak dobrze pamiętam, w kadrze zagrałem ostatni raz, gdy miałem 34 lata, a więc siedem lat temu. Praca z pierwszą reprezentacją Polski to dla każdego piłkarza i trenera duże wyróżnienie. Tą propozycją byłem mile zaskoczony i od razu ją przyjąłem" - powiedział Tomasz Kuszczak dla "TVP Sport".

PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kuszczak

Michał Probierz skompletował swój sztab szkoleniowy

Selekcjoner do pracy w kadrze zaprosił m.in. Tomasza Kuszczaka i Sebastiana Milę

Teraz ten pierwszy skomentował powrót do reprezentacji

Powrót po siedmiu latach

Michał Probierz w ostatnią środę został nominowany nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec od razu zaczął komponować swój sztab i zbierać współpracowników. Do pracy z kadrą zaproszony został m.in. Tomasz Kuszczak i Sebastian Mila. Dla tego pierwszego to powrót do reprezentacji po kilku latach rozłąki. Teraz odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy w kadrze były gracz m.in. Manchesteru United mówi o kulisach propozycji selekcjonera.

– To bardzo fajne uczucie, tym bardziej że nie spodziewałem się propozycji pracy! Jak dobrze pamiętam, w kadrze zagrałem ostatni raz, gdy miałem 34 lata, a więc siedem lat temu. Później udzielałem się w strukturach PZPN, aż tu magle przyszła propozycja, którą nazwałbym „nie do odrzucenia”. Praca z pierwszą reprezentacją Polski to dla każdego piłkarza i trenera duże wyróżnienie. Tą propozycją byłem mile zaskoczony i od razu ją przyjąłem – powiedział Tomasz Kuszczak dla “TVP Sport”.

– Na zgrupowaniach nie ma wiele czasu, więc trzeba skupić się na najważniejszych dla zawodników rzeczach. To taki okres, w którym chodzi o wprowadzenie do meczu, rozpracowanie przeciwnika i jak największy przekaz informacji. Taka jest rola trenera bramkarzy w reprezentacji – dodał.

