Reprezentacja Polski w środę zalicza trzeci dzień na zgrupowaniu w Opalenicy. Oficjalnie dzień zaczęła konferencja prasowa z udziałem Tomasza Kędziory. Zawodnik Dynama Kijów w trakcie spotkania z dziennikarzami opowiedział między innymi o swojej roli w drużynie narodowej i oczekiwaniach względem Euro 2020.

Tomasz Kędziora był gościem środowej konferencji prasowej w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski w Opalenicy

Zawodnik Dynama Kijów dał do zrozumienia, że może grać zarówno na prawej obronie, jak i na środku defensywy

Tomasz Kędziora po udanym sezonie na Ukrainie

Reprezentacja Polski już najbliższy wtorek rozegra pierwsze spotkanie kontrolne, gdy Biało-czerwoni zmierzą się we Wrocławiu z Rosją. Tydzień później w Poznaniu w kolejnym meczu towarzyskim na drodze podopiecznych Paulo Sousy stanie Islandia. Tymczasem pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Europy polski team zaliczy 14 czerwca, mierząc się w Sankt Petersburgu.

Kędziora znalazł się w 26-osobowej kadrze na Euro. Niemniej nie był obecny na zgrupowaniu przed spotkaniami eliminacyjnymi do mistrzostw świata, które miały miejsce w marcu. W tamtym czasie Biało-czerwoni mierzyli się przede wszystkim z Anglią. Piłkarz ekipy z Kijowa wrócił do tego pamięcią.

– Rozmawiałem z trenerem Paulo Sousą. Jest otwartym człowiekiem. Rozmawialiśmy o mojej grze oraz tym, czego ode mnie wymaga. Sytuacja jest jasna. Cieszę się, że zostałem powołany i mogę pomóc drużynie. Mam 26 lat, rozegrałem wiele spotkań na poziomie międzynarodowym. Jestem gotowy na każde wyzwanie – przekonywał Kędziora w trakcie konferencji prasowej.

– Każdy, kto jest blisko kadry, czekał na powołanie na EURO 2020. Jesteśmy na zgrupowaniu i przygotowujemy się do tego turnieju – kontynuował piłkarz Dynama.

Kędzi optymalnie przygotowany na turniej

Na dzisiaj nieznana jest rola Kędziory w reprezentacji Polski. W trakcie kadencji Jerzego Brzęczka piłkarz był jedną z kluczowych postaci polskiej ekipy, grając na prawej stronie defensywy. Zawodnik dał jednak do zrozumienia, że jest otwarty do gry na każdej pozycji, gdzie będzie go widział trener Paulo Sousa.

– Zagram tam, gdzie trener Paulo Sousa będzie chciał. W klubie występowałem zarówno jako prawy, jak i środkowy obrońca. Skończyłem ligę szybciej, zagraliśmy jeszcze Puchar Ukrainy. Miałem czas, żeby odpocząć. Jestem optymalnie przygotowany do planu trenera – przekonywał były zawodnik Lecha Poznań.

W trakcie kampanii 2020/2021 piłkarz wystąpił łącznie w 40 spotkaniach, w których strzelił jednego gola, a ponadto zaliczył cztery asysty. Jeden z przedstawicieli mediów zapytał zawodnika o jego najlepszy mecz w sezonie. Piłkarz nie przedstawił jednoznacznego stanowiska.

– Trudno powiedzieć, który mecz był najlepszy w moim wykonaniu w minionym sezonie. Szkoda, że nie udało się zdobyć punktów z Barceloną na Camp Nou – powiedział 26-latek.

W kontekście samej konferencji ciekawe jest natomiast to, że w jej trakcie Kędziora ujawnił, że o powołaniu do drużyny narodowej na Euro dowiedział się dopiero z konferencji prasowej, w której trakcie Paulo Sousa ogłaszał kadrę turniej. Przyjęte to zostało przez opinie publiczną jako niepoważne podejście do sprawy przez selekcjonera Biało-czerwonych.

