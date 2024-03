Tomasz Hajto bezlitosny dla reprezentanta Polski. “Nie zrobił i nie zrobi kariery”

fot. Imago/RHR-Foto Na zdjęciu: Tomasz Hajto

Kacper Kozłowski przebywa obecnie na wypożyczeniu w Vitesse

Polak w dalszym ciągu nie zdołał przebić się do drużyny Brighton

Tomasz Hajto przewiduje, że pomocnik nie zrobi dużej kariery

Kozłowski zmarnowanym talentem? Hajto nie ma wątpliwości

Kacper Kozłowski wszedł do seniorskiej piłki z przytupem. W Ekstraklasie zadebiutował w bardzo młodym wieku, szybko stając się ważną postacią w drużynie Pogoni Szczecin. Mając zaledwie osiemnaście lat, udało mu się także zadebiutować w reprezentacji Polski. Kozłowski wygenerował wokół siebie ogromne zamieszanie, które poskutkowało transferem do Brighton w styczniu 2022 roku.

Pogoń na swoim wychowanku zarobiła aż 11 milionów euro. Kozłowski niezwłocznie trafił na wypożyczenie do belgijskiego Royale Union SG, gdzie występował tylko sporadycznie. Aktualnie spędza drugi sezon na wypożyczenie w Vitesse. W 21 meczach Eredivisie zgromadził bramkę oraz trzy asysty.

Kariera 20-letniego Kozłowskiego nie zmierza w odpowiednim kierunku. Na ten moment nikt nie rozważa go nawet w kwestii ewentualnego powołania do reprezentacji Polski. Znany z ciętego języka Tomasz Hajto uważa, że pomocnik nie poradził sobie z ciążącą presją wielkiego talentu.

– Kozłowski nie zrobił i nie zrobi kariery. Często w Polsce słyszało się o nim, że jest zawodnikiem “box to box”. Sprawdziłem jego statystyki i okazało się, że przez cały sezon rozegrał jeden pełny mecz. Zawsze schodził z boiska w okolicach 60. minuty. To dla mnie nie jest “box to box”. Spadło na niego za dużo pochwał i on sobie z tym nie poradził – skwitował Hajto w programie na kanale Polsat Sport.

