PressFocus Na zdjęciu: Trening reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski we wczesne środowe przedpołudnie dotarła do Glasgow, gdzie w czwartek wieczorem rozegra mecz towarzyski ze Szkocją. Najważniejszą informacją jest to, że wszystkie osoby, które wykonały test na koronawirusa otrzymały wynik negatywny.

Wszyscy polscy piłkarze zdrowi

Testom poddały się tylko osoby niezaszczepione – zarówno członkowie sztabu, jak i piłkarze. W sumie dziesięć osób. Jedyną osobą, którą zatem wykluczył z marcowego zgrupowania koronawirus jest Maciej Rybus.

W samej Szkocji nie czuć atmosfery meczu. Na mieście trudno znaleźć jakiekolwiek elementy kojarzące się z czwartkowym spotkaniem, a pod hotel Crowne Plaza, położony w urokliwym miejscu nad rzeką Clyde, nie przyszedł ani jeden polski kibic, by przywitać przyjeżdżającą kadrę. W środę reprezentację czekają jeszcze dwie aktywności – najpierw konferencja prasowa (g. 17:30) z udziałem Czesława Michniewicza i Matty’ego Casha, a później trening na Hampden Park. Selekcjoner zdecydował, że będzie on w całości otwarty dla mediów.

Początek meczu Szkocja – Polska w czwartek o godz. 20:45.