Reprezentacja Polski zaledwie zremisowała u siebie z Islandią (2:2) podczas ostatniego meczu towarzyskiego przed Euro 2020. Wynik mógł być jeszcze gorszy, gdyby nie gol Karola Świderskiego z końcówki. Bohater spotkania przyznał, że początkowo miał mieć na boisku inne zadania, ale Robert Lewandowski poprosił o zmianę.

Karol Świderski zdobył gola na wagę remisu w meczu z reprezentacją Islandii

Zawodnik uspokoił kibiców, zapewniając, że na turnieju Biało-czerwoni zaprezentują się lepiej

Przyznał też, że miał wejść na boisko w innej roli, ale jego sytuację zmieniła prośba Roberta Lewandowskiego o zmianę

Świderski: mam nadzieję, że na Euro 2020 zaowocuje nasza ciężka praca

Jednym z kilku pozytywnych aspektów wtorkowego spotkania pomiędzy reprezentacjami Polski i Islandii (2:2) był ładny gol zdobyty przez Karola Świderskiego. Napastnik PAOK-u Saloniki strzelił go po wejściu z ławki rezerwowych. 24-latek przyznał, że pierwotnie miał zająć inną rolę na boisku.

– Zmiana miała być troszeczkę inna. Trener dał mi dużo innych wskazówek, ale Robert zgłosił, że potrzebuje zmiany. Więc te moje zadania się zmieniły bardzo szybko. Ale cieszę się, że troszeczkę pomogłem i strzeliłem bramkę – powiedział Świderski.

Uznał też za pozytyw fakt, iż to zawodnicy rezerwowi byli konieczni do osiągnięcia wyrównania.

– Myślę, że to bardzo ważne, by w każdym meczu zmiennicy pomagali, gdy jest taka potrzeba. Trzeba się z tego cieszyć – odrzekł dziennikarzowi TVP Sport napastnik.

Wyznał też, że cała reprezentacja Polski mocno pracowała w trakcie trwającego zgrupowania.

– Mieliśmy dziś kilka sytuacji. Mogliśmy też kilka razy lepiej zachować się przy ostatnim podaniu. Na pewno mamy za sobą ciężki okres, bo trenowaliśmy bardzo ciężko, by jak najlepiej przygotować się do turnieju. Mam nadzieję, że to zaowocuje już za tydzień. Po to był ten mecz, by coś jeszcze sprawdzić i by nasza kondycja fizyczna się trochę poprawiła. Myślę, że na turnieju wszystko będzie dobrze – zapewnił kibiców Świderski.

Biało-czerwoni zakończyli okres przygotowawczy przed Euro 2020 z bilansem dwóch remisów. Już w najbliższy poniedziałek rozpoczną swoje zmagania w turnieju starciem ze Słowacją.

