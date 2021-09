Efektowne przełamanie Stępińskiego; hat-trick Polaka na Cyprze

Mariusz Stępiński przełamał się i zdobył swoje pierwsze gole w barwach Arisu Limassol. Polak ustrzelił hat-tricka w pojedynku jego drużyny z Anorthosisem (3:2). To pierwsze gole napastnika od maja, gdy grał jeszcze dla włoskiego Lecce.

Mariusz Stępiński ustrzelił swoje pierwsze gole dla cypryjskiego Arisu, do którego jest wypożyczony z włoskiego Hellasu Werona

Polak potrzebował zaledwie siedmiu minut, by skompletować hat-tricka w starciu z Anorthosisem

26-latek swoje ostatnie spotkanie w reprezentacji Polski rozegrał w 2017 roku

Szybki hat-trick Stępińskiego, pierwsze gole napastnika na Cyprze

Mariusz Stępiński został w sierpniu zawodnikiem Arisu Limassol, dokąd został wypożyczony z Hellasu Werona. 26-latek w pierwszych trzech spotkaniach w barwach nowej drużyny nie zdoałał wpisać się na listę strzelców, ale gdy już się przełamał, zrobił to niezwykle efektownie.

W meczu czwartej kolejki cypryjskiej ekstraklasy Polak zdołał ustrzelić hat-tricka w zaledwie siedem minut! Pierwsze trafienie zanotował w dwunastej, a ostatnie w dziewiętnastej minucie. Anorthosis usiłował nadrabiać straty, ale ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Arisu 3:2.

Stępiński trafił do Hellasu w styczniu 2020 roku za 5,5 miliona euro. Nie zdołał jednak przebić się w drużynie z Werony i już po pół roku został wypożyczony do Lecce. W zespole występującym w Serie B zdołał ustrzelić dziewięć ligowych bramek, do których dołożył trzy asysty. Taki rezultat nie przekonał Lecce do wykupienia Polaka. W Hellasie również zabrakło dla niego miejsca, toteż wypożyczono go do reprezentanta cypryjskiej ekstraklasy. Aris ma opcję wykupu 26-latka po zakończeniu sezonu.

Stępiński zaliczył cztery spotkania w reprezentacji Polski. Po raz ostatni wystąpił w biało-czerwonych barwach w towarzyskim starciu przeciwko Meksykowi w 2017 roku.

