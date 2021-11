Pressfocus Na zdjęciu: Paulo Sousa

Robert Lewandowski nie zagrał w przegranym meczu z Węgrami, który kosztował brak rozstawienia w barażach. Dziś Paulo Sousa podjąłby inną decyzję.

Paulo Sousa w wywiadzie dla TVP Sport obszernie wyjaśnił brak Roberta Lewandowskiego w meczu z Węgrami

Selekcjoner biało-czerwonych przyznał się, że popełnił błąd

Portugalczyk wyjaśnił także, jak dziś rozdysponowałby czas kapitana biało-czerwonych

Sousa wytłumaczył się z kosztownego błędu

Zgrupowanie reprezentacji Polski już za nami. Wciąż nie milkną jednak echa braku Roberta Lewandowskiego w meczu z Węgrami. Kapitan biało-czerwonych nie znalazł się w kadrze na to przegrane 1:2 spotkanie, gdyż potrzebował odpoczynku. W efekcie kadra Paulo Sousy nie jest rozstawiona w barażach do mundialu. Portugalczyk udzielił wywiadu TVP Sport, w którym przyznał się do błędu ws. Lewandowskiego.

– Nie chcę wypierać się moich decyzji, ponieważ akceptuję i zdaję sobie sprawę, że mogłem zachować się lepiej oraz postąpić inaczej i efekt byłby inny – powiedział Paulo Sousa.

– Podjąłbym inną decyzję. Mógłbym lepiej zarządzić czas Roberta. Mogłem o wiele lepiej zarządzić grę przeciwko Andorze pod kątem czasu gry Roberta, ale nie możemy skupiać się tylko na Robercie – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski.

– Inaczej rozdysponowałbym minuty Roberta przeciwko Andorze. Zmieniłbym go w przerwie przy 2:1. Drużyna może miałaby więcej trudności w grze bez niego, ale wygralibyśmy ten mecz i zapewnilibyśmy sobie grę w barażach – rzekł Paulo Sousa.

– Ewentualnie Robert mógłby grać przez 50-60 minut. W zależności od jego poziomu energii i siły mięśni oraz stawów. Mogliśmy podjąć inne decyzje. Taki zawodnik jak Robert powinien grać w każdym meczu – dodał Portugalczyk.

Czytaj także: Lewandowski z szansą na wygranie FIFA The Best. Ogłoszono nominacje