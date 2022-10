fot. PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

W niedzielę odbyło się losowanie eliminacji Euro 2024. Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz skomentował jego wyniki. Przyznał, że Biało-Czerwonym sprzyjało szczęście.

W niedzielę odbyło się losowanie eliminacji do Euro 2024

Polacy zmierzą się w grupie z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią

Selekcjoner Czesław Michniewicz skomentował wyniki losowania na antenie TVP Sport

Michniewicz pewny awansu na mistrzostwa

Za nieco ponad miesiąc wystartują mistrzostwa świata w Katarze, a już w niedzielę odbyło się losowanie eliminacji Euro 2024. O awans na prestiżową imprezę reprezentacja Polski powalczy z Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi oraz Mołdawią.

Większość kibiców i ekspertów jest zgodna, że losowanie ułożyło się dla Biało-Czerwonych korzystnie. Podobnego zdania jest selekcjoner Czesław Michniewicz, który przyznał, że Polacy mogli trafić dużo gorzej. Uniknęli oni takich ekip, jak Francja czy Anglia.

– Można było na pewno trafić do trudniejszej grupy, a to zestawienie jest atrakcyjne. Zespoły są w naszym zasięgu i wiemy, że dwa z nich awansują. Myślę, że Polska zdecydowanie znajdzie się w gronie szczęśliwców – analizuje Michniewicz.

Nie ulega wątpliwościom, że najtrudniejszym rywalem w walce o pierwsze miejsce w grupie będą Czesi.

– Oni walczyli ze Szwedami w barażach i tam polegli dopiero w dogrywce. Czechy to bardzo silna reprezentacja, ale są też inni, jak między innymi zawsze groźne Wyspy Owcze – humorystycznie skwitował selekcjoner.

W najbliższym czasie sztab szkoleniowy w pełni skupi się na mundialu. Dopiero po jego zakończeniu rozpoczną się przygotowania do eliminacji Euro 2024.

– W tym momencie trzeba się skupić na Mistrzostwach Świata i to jest nasz cel. Na EURO przyjdzie pora, ale my jesteśmy w wygranej sytuacji. Na razie jednak nie ma, co o tym myśleć, bo zostało jeszcze wiele czasu – zakończył.

