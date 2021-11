fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Rumak

Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o rozstaniu z Mariuszem Rumakiem

44-latek młodzieżową reprezentację Polski prowadził w pięciu spotkaniach

Na razie nie ogłoszono następcy dotychczasowego opiekuna reprezentacji Polski U-19

Rumak nie przekonał nowych włądz PZPN

Mariusz Rumak objął stery nad reprezentacją Polski do lat 19 w marcu tego roku. Jak dotąd prowadził drużynę w pięciu spotkaniach, notując w nich trzy porażki, jedno zwycięstwo i jeden remis. Po serii trzech porażek z rzędu Biało-czerwoni przełamali się w październiku, wygrywając pewnie 4:0 z rówieśnikami z Malty. Trafienia w tym starciu zanotowali między innymi Aleksander Buksa oraz Piotr Starzyński.

Tymczasem w boju przeciwko reprezentacji Ukrainy U-19 miał miejsce rezultat 2:2. Biało-czerwoni po dwóch bramkach zdobytych przez Aleksandra Buksę prowadzili 2:0, ale nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku do końca i ostatecznie musieli zadowolić się remisem. Jednocześnie reprezentacja Polski do lat 19 nie zdołała wywalczyć awansu do kolejnej fazy eliminacji do mistrzostw Europy.

[KOMUNIKAT]

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że decyzją Zarządu w poniedziałek, 15 listopada 2021 roku, Mariusz Rumak przestał pełnić obowiązki trenera reprezentacji Polski do lat 19.

Szczegóły komunikatu znajdziesz u nas na stronie. ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) November 15, 2021

Ostatecznie Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o rozstaniu z Mariuszem Rumakiem, publikując w tej sprawie specjalny komunikat.

“Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że decyzją Zarządu w poniedziałek, 15 listopada 2021 roku Mariusz Rumak przestał pełnić obowiązki trenera reprezentacji Polski do lat 19” – czytamy w oświadczeniu opublikowany na stronie LaczyNasPilka.pl.

