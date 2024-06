Reprezentacja Polski zakończyła już swój udział na Euro 2024. W nocy z wtorku na środę Biało-czerwoni wrócili do Warszawy, gdzie zostali przywitani przez sporą grupę kibiców.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski wróciła do kraju, tłumy kibiców na lotnisku

Reprezentacja Polski po trzech spotkaniach na mistrzostwach Europy zakończyła swój udział w turnieju. Biało-czerwoni w trakcie Euro 2024 przegrali z Holandią (1:2) i Austrią (1:3). Z kolei zremisowali w starciu z Francją (1:1). Tymczasem tuż po spotkaniu z aktualnymi wicemistrzami świata ekipa Michała Probierza nie wracała już z Dortmundu do Hanoweru, a od razu wróciła do Polski. Biało-czerwoni wrócili do kraju samolotem po godzinie drugiej w nicy. Tymczasem t nie zraziło kibiców polskiej ekipy, którzy w kilkaset osób przywitali drużynę.

Teraz przez polskimi graczami szansa na krótki odpoczynek przed przygotowaniami w klubach do nowej kampanii. Tymczasem już we wrześniu Robert Lewandowski i spółka zaczną zmagania w Lidze Narodów UEFA. Biało-czerwonych czekają potyczki ze Szkocją, Chorwacją i Portugalią. Pierwsze dwa spotkania w rozgrywkach reprezentacja Polski rozegra w roli gościa. Z kolei na PGE Narodowym swoje mecze ekipa Probierza rozegra w październiku.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Rywalizacja w Lidze Narodów UEFA będzie jednocześnie dla polskiej ekipy możliwością przygotowania się do eliminacji do mistrzostw świata, które zaczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Kwalifikacje zaczną się 21 marca 2025 roku i potrwają do 31 marca 2026 roku. Mundial w 2026 roku odbędzie się w Kanadzie, Meksyki i Stanach Zjednoczonych.

