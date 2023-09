"Sam przecierałem oczy ze zdumienia. Jak sięgam pamięcią, to jeszcze nigdy mój zespół nie zagrał takiego spotkania" - mówi Miłosz Stępiński, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 na łamach strony "Łączy Nas Piłka".

PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Stępiński, reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski do lat 20 pokonała wczoraj Portugalię 4:0

Podziwu dla młodych Polaków nie krył selekcjoner naszej młodzieżówki

“Przecierałem oczy ze zdumienia”

Przyszłość kadry

Reprezentacja Polski do lat 20 we wczorajszym meczu towarzyskim rozbiła swoich rówieśników z Portugalii aż 4:0. Bramki dla “Biało-Czerwonych” zdobyli Cezary Polak, Marcel Błachewicz, Dominik Marczuk oraz Tomasz Pieńko. Niesamowita dyspozycja młodzieżowej reprezentacji zaskoczyła samego selekcjonera, który nie krył radości ze zwycięstwa.

– Nie wariujmy. Wygrać z wicemistrzem Europy 4:0 to jest coś. My tutaj remis bralibyśmy w ciemno, a skończyło się to tak, że zagraliśmy fantastyczny mecz i strzeliliśmy kilka goli. Sam przecierałem oczy ze zdumienia. Jak sięgam pamięcią, to jeszcze nigdy mój zespół nie zagrał takiego spotkania. Z drugiej strony dobrze wspominam mecze z Portugalią, bo jeszcze nigdy z nią nie przegrałem – mówi Miłosz Stępiński, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 na łamach strony “Łączy Nas Piłka”.

