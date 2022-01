fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Borek poinformował w mediach społecznościowych, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski zostanie Adam Nawałka. Dziennikarz TVP Sport i współwłaściciel Kanału Sportowego na Instagramie opublikował wpis w tej sprawie.

W środę prawdopodobnie oficjalnie zostanie przedstawiony nowy selekcjoner reprezentacji Polski

Mateusz Borek ujawnił, że następcą Paulo Sousy zostanie Adam Nawałka

64-letni trener po raz drugi będzie opiekunem Biało-czerwonych

Nawałka nowym/starym selekcjonerem

Mateusz Borek rzadko publikuje informacje insiderskie. Jeśli już jednak coś ujawnia, to zwykle są to informacje potwierdzone. Tym samym wszystko wskazuje na to, że żadnej niespodzianki prezes PZPN Cezary Kulesza nie sprawi i były opiekun Lecha Poznań wróci do pracy z reprezentacją Polski.

“Najlepszy z możliwych wyborów. Zadanie jest piekielnie trudne. Ale nie takie rzeczy ogarnialiśmy z selekcjonerem Adamem. Autobus znów nie będzie cofał, wywiadów za wiele nie będzie, a jeśli awansujemy na mundial, to zapewne do Kataru polecą też rowery” – brzmi wiadomość opublikowana przez dziennikarza i komentatora.

“Ale najważniejsza będzie jego charyzma, czucie szatni, dbanie o każdy detal taktyczny, wybór właściwej jedenastki i komunikacja z zespołem” – czytamy dalej we wpisie Borka.

Nawałka prowadził Biało-czerwonych w latach 2013-2018. Wywalczył z reprezentacją Polski przede wszystkim awans do 1/4 finału Euro 2016. Kompletnie nieudany dla Biało-czerwonych pod wodzą 64-latka był natomiast mundial w Rosji, gdzie polski team nie wyszedł z grupy.

Reprezentacja Polski pierwszy występ w 2022 roku rozegra 24 marca na Łużnikach przeciwko Rosji. Stawką tego starcia będzie awans do finału baraży, gdzie zwycięzca zmierzy się z lepszym z pary Szwecja – Czechy.

