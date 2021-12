PZPN wywalczył sporo pieniędzy od Sousy i jego sztabu

🚨 PZPN ugrał dwa miliony złotych odszkodowania od Paulo Sousy plus zrzeknięcie się wszystkich pensji do końca marca przez cały sztab. @sportpl



Łącznie daje to kwotę 3,8 miliona złotych! Wygląda, że @Czarek_Kulesza ładnie docisnął panów Portugalczyków. 👏👏👏