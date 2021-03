Grzegorz Krychowiak zgodnie z medialnymi doniesieniami znajdzie się w kadrze meczowej reprezentacji Polski na spotkanie z Anglią. Polski Związek Piłki Nożnej wydał oficjalny komunikat w tej sprawie.

Koronawirus wprowadził chaos w szeregach reprezentacji

Grzegorz Krychowiak był w ostatnich godzinach bohaterem niezwykłego zamieszania. Pomocnik Lokomotiwu Moskwa po testach na obecność COVID-19 miał wynik pozytywny, co trudno w racjonalny sposób wytłumaczyć. Zawodnik jest bowiem ozdrowieńcem i koronawirusa przechodził w grudniu.

Polski Związej Piłki Nożnej nie poddał się jednak i dążył do tego, aby test w przypadku 31-latka został powtórzony. Zgodnie z oczekiwaniami kolejny wynik był już negatywny. Tym samym Krychowiak mógł czarterowym samolotem udać się do Londynu.

Wniosek zasadny

Warto podkreślić, że przedstawiciele polskiej centrali cały czas byli w kontakcie z działaczami Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Już we wtorek informację na temat tego, że doświadczony pomocnik będzie mógł zagrać przeciwko Synom Albionu, podał Sebastian Staszewski z portalu Interia.pl. Tymczasem dzisiaj oficjalne oświadczenie w sprawie wydał Polski Związek Piłki Nożnej.

“Grzegorz Krychowiak dołączył do reprezentacji Polski, która w Londynie przygotowuje się do meczu z Anglią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2022” – brzmi komunikat zamieszczony na stronie internetowe LaczyNasPilka.

“Po analizie przesłanej do UEFA dokumentacji medycznej zawodnika, europejska federacja uznała wniosek polskiej strony za zasadny i zezwoliła Krychowiakowi na udział w meczu eliminacyjnym z Anglią na Wembley” – czytamy dalej.

Spotkanie pomiędzy Anglią a Polską rozpocznie się w środę o godzinie 20.45.