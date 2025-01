Probierz odpowiedział na plotki o konflikcie z Lewandowskim

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Michał Probierz

Michał Probierz rozwiewa doniesienia o konflikcie z kapitanem reprezentacji Polski

Robert Lewandowski w listopadzie opuścił spotkania reprezentacji Polski z Portugalią (1:5) i i Szkocją (1:2) w Lidze Narodów. Później Marek Koźmiński w rozmowie z portalem “WP Sportowe Fakty” powiedział, że piłkarz Barcelony jest skonfliktowany z Michałem Probierzem. Przypomnijmy, że oficjalnie absencja zawodnika na zgrupowaniu wynika z kontuzji pleców w odcinku lędźwiowym.

WIDEO: Kto jest najlepszym selekcjonerem reprezentacji Polski? Wyjaśniamy

Selekcjoner Biało-Czerwonych stanowczo zaprzeczył doniesieniom ewentualnego konfliktu. Na łamach “Przeglądu Sportowego Onet” stwierdził, że to bzdura. Dodał również, że nie widzi sensu komentowania każdej plotki, która pojawia się w mediach.

– Wychodzę z założenia, że każdy piłkarz chce przyjechać na zgrupowanie kadry, jeżeli tylko zdrowie mu na to pozwala, co oceniają też lekarze. Do wszystkich powoływanych piłkarzy mam stuprocentowe zaufanie. Jestem ostatnim, który kwestionowałby niedyspozycję któregokolwiek zawodnika, byłoby to bardzo nie fair – powiedział Probierz.

– Zresztą już w trakcie tamtego meczu Barcelony z Realem Sociedad (0:1) zwracałem uwagę, że coś Roberta boli, bo trzymał się za plecy, i te obawy niestety się potwierdziły – dodał. Polacy już w marcu rozpoczną eliminacje do mistrzostw świata 2026. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie Litwa (21 marca), a następnie Malta (24 marca).