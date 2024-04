Probierz konsultował się z Nawałką. Były selekcjoner potwierdza

Adam Nawałka w rozmowie z WP SportoweFakty potwierdził, że obecny selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz rozmawiał z nim na temat przygotowań kadry do wielkiego turnieju.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Nawałka prowadził reprezentację Polski na dwóch turniejach

Teraz przed pierwszym takim wyzwaniem stoi Probierz

Obecny selekcjoner konsultował się z byłym opiekunem kadry

Probierz rozmawiał z Nawałką o reprezentacji Polski

Adam Nawałka awansował z reprezentację Polski na Euro 2016 oraz Mistrzostwa Świata w Rosji w 2018 roku. Trener miał okazję zebrać spore doświadczenie prowadząc kadrę na dwóch ważnych turniejach.

Jakiś czas temu Michał Probierz zapowiadał, że zadzwoni do Adama Nawałka z prośbą o rady, by jak najlepiej przygotować się do występów na Euro 2024, gdzie Polacy awansowali rzutem na taśmę po wygranych barażach.

– Potwierdzam, Michał telefonował jeszcze przed świętami, późnym wieczorem. Rozmawialiśmy na temat bazy przed turniejem i o sprawach związanych ze zgrupowaniem. To była krótka, ale treściwa rozmowa. Umówiliśmy się jeszcze na kawę w Krakowie. Z przyjemnością porozmawiam z selekcjonerem – przyznał Nawałka w rozmowie z WP SportoweFakty.

