PRESSFOCUS Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Polscy kibice spekulują kto zastąpi Paulo Sousę w roli selekcjonera naszej reprezentacji. Nad tym tematem nie rozmyśla jeszcze zaś Cezary Kulesza.

Cezary Kulesza na środę 29 grudnia zwołał zebranie zarządu ws. Paulo Sousy

Tematem rozmów będzie sytuacja z portugalskim trenerem

Szef polskiej federacji przyznał, że aktualnie nie zastanawia się nad wyborem nowego selekcjonera

Nad czym będzie obradować zarząd?

Brazylijskie media w okresie świątecznym podały sensacyjne informacje o Paulo Sousie. Według nich Portugalczyk chce zaprzestać pracy w reprezentacji Polski, aby pracować we Flamengo. Początkowo sądzono, że to zwykłe fake newsy. Doniesienia z Brazylii okazały się jednak prawdziwe.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odbył już rozmowę z Paulo Sousą, który potwierdził mu swoje plany. Tym samym Cezary Kulesza znalazł się w trudnym położeniu. Szef polskiej federacji piłkarskiej zwołał nadzwyczajne posiedzenie zarządu PZPN na 29 grudnia. Jakie tematy zostaną poruszone?

– Będziemy ogólnie rozmawiać o tej sytuacji, na pewno nie o kwestii nowego trenera, bo jest za wcześnie, nie minął taki czas, by analizować już kto zastąpi Paulo Sousę. Chcemy z zarządem przedyskutować sytuację, która nas wszystkich zaskoczyła. To spotkanie będzie dotyczyło stricte pierwszej reprezentacji Polski – powiedział Cezary Kulesza.

Kulesza wstrzymuje się z wyborem następcy Sousy

Sousa odchodzi z reprezentacji, więc trzeba znaleźć nowego selekcjonera. Na ten moment mało prawdopodobna jest opcja zatrudnienia zagranicznego kandydata. Największe szanse na posadę opiekuna kadry mają rzekomo Czesław Michniewicz oraz Adam Nawałka.

– Były selekcjoner przyznał, że nigdy nie odmówiłby reprezentacji. Co na to Kulesza? –Nie, nie rozmawiamy z Adamem Nawałką. Z nikim nie miałem jeszcze żadnego kontaktu, żeby to było jasne – wyjaśnił szef polskiej federacji. Przyznał on, że jeszcze nie rozważał tego tematu.

– Nie wiem kogo chce, bo na razie nie mam takich myśli. Ja mam czas, Sousa nie ma czasu. Pewnie musi tę sprawę rozwiązać, żeby zacząć pracę w Brazylii. Patrząc z naszej perspektywy, reprezentacja Polski ma trochę więcej czasu niż Paulo Sousa – rzekł Kulesza.

Czytaj także: Nawałka z konkretną deklaracją na temat reprezentacji Polski