Adam Nawałka jest jednym z kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Dziennikarz Roman Kołtoń ujawnił, że rozmawiał z byłym opiekunem Biało-czerwonych. W dialogu padła konkretna deklaracja z ust 64-latka.

Paulo Sousa wkrótce prawdopodobnie pożegna się z reprezentacją Polski

W mediach nie brakuje kandydatów do zastąpienia Portugalczyka

Głos na temat reprezentacji Polski zabrał Adam Nawałka

Cezary Kulesza skusi się na Adama Nawałkę?

Adam Nawałka niewykluczone, że ponownie przejmie stery nad reprezentacją Polski. Właśnie pod wodzą 64-letniego trenera Biało-czerwoni świetnie zaprezentowali się na Euro 2016, gdzie ostatecznie odpadli po przegranym konkursie rzutów karnych z Portugalią.

Tajemnicą Poliszynela jest, że władze Polskiego Związku Piłki Nożnej są w trakcie poszukiwania nowego opiekuna reprezentacji Polski. Ma to miejsce po tym, jak Paulo Sousa w trakcie niedzielnej wideokonferencji ze sternikiem polskiej centrali Cezarym Kuleszą zaproponował rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron.

Z jednej strony prezes PZPN nie zgodził się na polubowne załatwienie sprawy. Aczkolwiek z niewolnika nie ma pracownika, więc trudno wyobrazić sobie, aby Portugalczyk poprowadził po tak skandalicznym zachowaniu polską ekipę w barażu przeciwko Rosji, który będzie miał miejsce pod koniec marca.

Natychmiast po tym, jak informacja z Sousą ujrzała światło dzienne, to ruszyła lawina z kandydatami na następcę 51-latka. Wysoko stoją akcje Czesława Michniewicza, który obecnie pozostaje bez pracy po rozstaniu z Legią Warszawa. Inną opcją jest powrót Adama Nawałki do kadry. Tym bardziej że sam dał do zrozumienia w rozmowie z Romanem Kołtoniem, że jest gotowy na powrót do reprezentacji Polski.

“Roman, znasz mnie, reprezentacji nigdy bym nie odmówił” – miał powiedzieć Nawałka z dziennikarzem Polsatu Sport.

Urodzony w Krakowie trener prowadził Biało-czerwonych w 50 spotkaniach. Zaliczył w nich 27 zwycięstw, 13 remisów i 11 porażek. Największym sukcesem Nawałki jest natomiast mistrzostwo Polski wywalczone z Wisłą Kraków w sezonie 2000/2001.

