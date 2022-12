Pressfocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

W kraju trwa od kilku tygodni nerwowe oczekiwanie w związku z przyszłością Czesława Michniewicza. Media nie mają wątpliwości, że selekcjoner reprezentacji Polski zostanie wkrótce zwolniony. Na temat przyszłości trenera wypowiedział się Łukasz Wachowski – sekretarz generalny PZPN-u.

Media uważają, że Czesław Michniewicz zostanie wkrótce zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Polski

Trener jest skonfliktowany z wieloma dziennikarzami i nie ma najlepszych relacji z prezesem PZPN-u

Na temat decyzji względem przyszłości szkoleniowca wypowiedział się sekretarz generalny PZPN-u

Działacz PZPN-u zdradził, kiedy zapadnie decyzja o przyszłości Michniewicza

Czesław Michniewicz od czasu zakończenia udziału reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Katarze zdążył zrazić już do siebie niemal całe środowisko dziennikarskie w kraju. Spore wątpliwości odnośnie do przedłużania jego umowy mają działacze PZPN-u na czele z Cezary Kuleszą. Obecnie mało prawdopodobne wydaje się, żeby Michniewicz miał pozostać na stanowisku.

Na temat możliwej daty ogłoszenia oficjalnej decyzji w tej sprawie, na kanale redakcji Meczyki.pl wypowiedział się Łukasz Wachowski – sekretarz generalny PZPN-u. Kiedy możemy spodziewać się zatem komunikatu odnośnie do posady Czesława Michniewicza?

– Realnie jest to pewnie kwestia kilku najbliższych tygodni, żeby dać sobie bufor czasu. Myślę, że do końca roku albo na początku przyszłego – jak najbardziej możliwy termin – stwierdził.

– Nie przekreślałbym żadnego scenariusza. Macie tendencję do tego, że chcielibyście mieć decyzję na już i ja to rozumiem. Z drugiej strony one mają konsekwencje na wiele miesięcy, czasami na wiele lat. I one nie mogą być podejmowane z presją czasu czy pośpiechem – dodał działacz.

W kuluarach mówi się o napiętych relacjach między prezesem Cezarym Kuleszą i Czesławem Michniewiczem. Nieco inaczej wypowiedzi szefa PZPN-u odbiera natomiast Łukasz Wachowski.

– Potrzebujemy czasu. Czy deprecjonujemy pozycję selekcjonera Michniewicza? Nie odbieram tak tego. Myślę, że trener też nie. Nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, że próbujemy jego dokonania podważać. Szacunek do niego jest i będzie – zakończył.