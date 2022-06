PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Polska pokonała Walię 2:1 w meczu otwierającym Ligę Narodów 2022/23. Czesław Michniewicz mówił po spotkaniu, że za wcześnie na wyciąganie wniosków w kontekście mistrzostw świata, a odpowiedzi, jakie uzyskał, tylko potwierdzały wiedzę, którą już miał. Natomiast najważniejszym wnioskiem powinno być to, że Karol Świderski dał kolejny dowód na to, że to on powinien być rozpatrywany jako napastnik numer jeden po Robercie Lewandowskim.

Karol Świderski znów pojawił się na boisku i strzelił gola

To siódma bramka tego piłkarza w reprezentacji, który trafia do siatki niezależnie od tego, czy wychodzi w podstawowej jedenastce (trzy gole), czy pojawia się z ławki (cztery gole)

Najnowszy odcinek programu “Futbolog” prosto ze Tarczyński Areny we Wrocławiu

Polska – Walia. Najważniejsze wnioski