Bezlitosne oceny dziennikarzy po meczu Polska – Portugalia

Reprezentacja Polski ma za sobą pierwszy z dwóch październikowych meczów w ramach Ligi Narodów. W sobotę wieczorem podopieczni Michała Probierza na Stadionie Narodowym w Warszawie rywalizowali z faworyzowaną Portugalią. Już od początku widać było, że różnica klas jest widoczna gołym okiem. Ostatecznie Nawigatorzy nie pozostawili żadnych złudzeń biało-czerwonym i bez problemów wygrali (3:1).

Jak to zwykle bywa, mecze reprezentacji Polski są żywiołowo komentowane przez dziennikarzy na portalu X. Po starciu z Portugalią na próżno szukać pozytywnych ocen. Za to słów krytyki i szydery z gry biało-czerwonych nie brakowało. Druga strona medalu to sam występ naszych Orłów, który pozostawiał wiele do życzenia. Polacy byli tylko tłem dla rywala, przez co zasłużyli na krytykę po meczu.

– Nie mogę się doczekać słów, że to cenna lekcja. Ależ to kiedyś zaprocentuje! Może nawet już za następne 8 lat – napisał Przemysław Langier, dziennikarz Goal.pl

– Jakby Leao chciał, to mógłby tak dobiec, myślę gdzieś pod Wrocław przy założeniu, że biegł na zachód. Dobrze, że Portugalia nie jest naszym sąsiadem – napisał Jakub Olkiewicz, dziennikarz Goal.pl

Jan Piekutowski skomentował również debiut Maxiego Oyedele w reprezentacji Polski. Według dziennikarza portalu Meczyki.pl decyzja Michała Probierza to “zabawny eksperyment”. Warto przypomnieć, że 19-latek rozpoczął mecz w wyjściowym składzie.

Z kolei Maciej Kruk z Eleven Sports wbił szpilkę w występ formacji defensywnej. Zdaniem dziennikarza dzisiejsze gole Portugalczyków były łatwiejsze do zdobycia niż podczas treningów pod okiem Roberto Martineza.

Teraz przed reprezentacją Polski kilka dni przerwy. W następnym spotkaniu we wtorek (15 października) podopieczni Michała Probierza zmierzą się również na Stadionie Narodowym z reprezentacją Chorwacji. Początek meczu o godzinie 20:45.