Pixsell/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Kiedy powołania? Probierz zdecydował, znamy datę

Wielkimi krokami zbliża się drugie po Euro 2024 zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni, którzy walczą w dywizji A Ligi Narodów UEFA w październiku zmierzą się z dwoma uznanymi i renomowanymi drużynami narodowymi. Na początek, 12 października naszym rywalem na PGE Narodowym będzie Portugalia, a kilka dni później Chorwacja. Te mecze elektryzują kibiców na tyle, że bilety rozeszły się momentalnie.

Podczas wrześniowych spotkań z reprezentacją Szkocji oraz Chorwacji podopieczni Michała Probierza zdobyli w sumie trzy punkty. Udało nam się bowiem pokonać zespół z Wysp Brytyjskich w Glasgow 3:2. Kilka dni później ulegliśmy jednak w Osijeku z zawsze groźnymi Chorwatami 0:1 po bardzo przeciętnym, a nawet słabym meczu. Teraz więc kibice oraz selekcjoner liczą na kolejne punkty, o które łatwo jednak nie będzie.

Niemniej zanim same mecze i zgrupowanie, pierw trzeba rozesłać powołania. Te, jak informuje Jakub Seweryn ze “Sport.pl” mają zostać ogłoszone we wtorek 1 października po południu. Kadra będzie także trenować – jak już do tego przyzwyczaiła – na PGE Narodowym oraz w ośrodku Legia Trening Center. Zgrupowanie rozpocznie się w poniedziałek 7 października.

