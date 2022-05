Kolejna porażka Biało-Czerwonych na ME U-17

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Gęsior

Reprezentacja Polski U-17 przegrała kolejny mecz na mistrzostwach Europy rozgrywanych w Izraelu. W czwartek młodzi Polacy ulegli rówieśnikom z Holandii 1:2 tracąc drugiego gola w doliczonym czasie gry. Polska pogrzebała swoje szanse na wyjście z grupy.

Reprezentacja Polski U-17 przegrywa drugi mecz na ME w Izraelu

Tym razem młodzi Polacy przegrali z Holendrami

Polska nie ma już praktycznie żadnych szans na wyjście z grupy

To koniec przygody młodzieżówki na ME

Polska beznadziejnie rozpoczęła turniej przegrywając z reprezentacją Francji aż 1:6. po fatalnej grze i jeszcze gorszych błędach. W czwartkowym meczu Polacy potrzebowali przynajmniej remisu, aby zachować szansę na wyjście z grupy.

Prowadzenie w tym spotkaniu objęli Holendrzy tuż po zmianie stron. Wynik 1:0 dla Oranje utrzymywał się praktycznie do ostatnich minut spotkania. Reprezentacja Polski zdołałą jednak wyrównać w 88. minucie. Gdy wydawało się, że nasza kadra zdoła utrzymać dobry rezultat do końca meczu, w doliczonym czasie gry fatalny błąd popełnił strzelec jedynego gola dla Polski Tomasso Guercio, który stracił piłkę w środku pola. Wykorzystali to Holendrzy zdobywając zwycięską bramkę.

KONIEC MECZU

Przegrywamy 1:2 po golu strzelonym w drugiej minucie doliczonego czasu gry.

_________#NEDPOL 2:1 #EUROU17 pic.twitter.com/WLu9URv1WH — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 19, 2022

Polacy w niedzielę rozegrają ostatni mecz turnieju. Rywalem Biało-Czerwonych będą Bułgarzy. Biorąc pod uwagę dwie porażki, w tym jedną bardzo wysoką z Francją, nasza kadra praktycznie nie ma już szans na wyjście z grupy.

