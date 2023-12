IMAGO/MARCIN PIRGA / CYFRASPORT Na zdjęciu: Adam Nawałka i Michał Probierz

Reprezentacja Polski zna swoich rywali na Euro 2024

Polacy najpierw muszą jednak awansować na turniej w Niemczech

Innego scenariusza, niż wygrane baraże nie widzi Adam Nawałka

Reprezentacja Polski zagra na Euro? Nawałka nie ma wątpliwości

Reprezentacja Polski w marcu rozegra baraże o awans na Euro 2024. W razie wygrania dwóch meczów, Polacy zmierzą się w grupie z: Francją, Holandią i Austrią. Najpierw trzeba jednak ograć najbliższego rywala.

– Pierwszy mecz z Estonią trzeba wygrać, nie wolno zlekceważyć rywala, ale jednocześnie jest to świetna okazja, żeby zgrywać drużynę przed najważniejszym meczem, który będzie 5 dni później. Nie ma co patrzeć na to, że finał baraży zagramy na wyjeździe, trzeba wyjść na boisko i walczyć o zwycięstwo. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie awansowali do finałów Euro z potencjałem jaki posiadamy – przekonuje Adam Nawałka w Super Expressie.

– Przed selekcjonerem i sztabem okres ciężkiej pracy. Trzeba poświęcić wszystko, i skupić się na meczach barażowych. Po awansie będzie czas na zasłużony urlop i rundę ulubionego golfa – taką odpowiedź usłyszał Jerzy Chwałek, który pytał byłego selekcjonera Polaków o radę dla Michała Probierza.

