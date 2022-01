fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Selekcjoner reprezentacji Polski nie został jeszcze wybrany. Aczkolwiek nie tylko wybór następcy Paulo Sousy jest ważny. Kluczowe w kontekście zbliżającego się spotkania barażowego z Rosją o awans na mundial w Katarze będzie też skompletowanie sztabu szkoleniowego w drużynie narodowej. W mediach krąża już informacje na ten temat.

Zbliża się moment ogłoszenia nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Zastanawiać może, kto znajdzie się w sztabi szkoleniowym nowego szefa Biało-czerwonych

W mediach krąża już informacje na ten temat

Piszczek i Probierz rozważani jako asystenci selekcjonera

Selekcjoner reprezentacji Polski ma zostać wybrany do środy 19 stycznia. Zdecydowanym faworytem do objęcia sterów nad Biało-czerwonymi jest Adam Nawałka. Aczkolwiek nie jest to jedyny kandydat rozważany prezes prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszę.

W piątek dziennikarz Przeglądu Sportowego Maciej Szmigielski zakomunikował, że rozpatrywana jest również opcja zatrudnienia Marcela Kollera. Za kandydaturą Szwajcara stać mieli Cezary Kucharski i Tomasz Hajto. Szczególnie ten drugi, który ostatnio jest w stałym kontrakcie ze sternikiem polskiej federacji, o czym informował dziennikarz Sebastian Staszewskie w rozmowie z Romanem Kołtoniem z “Prawdy Futbolu”.

Na dwóch kandydatach Cezary Kulesza się nie zamyka, bo jest jeszcze trzecia tajemnicaz opcja, która nie została jeszcze nigdzie potwierdzona. Aczkolwiek najprawdopodobniej sternik PZPN bierze pod uwagę powierzenie reprezentacji Polski przynajmniej teoretycznie Janowi Urbanowi.

Mimo wszystko najwyżej stoją akcje Adama Nawałki. Jeśli 64-latek zostanie nowym/starym selekcjonerem, to najprawdopodobniej jego asystentami będą Jarosław Tkocz i Bogdan Zając. Były trener Jagiellonii Białystok będzie musiał prawdopodobnie zakończyć współpracę z KKS Kalisz. Na tej dwójce sztab szkoleniowy Biało-czerwonych nie ma się jednak zamknąć. Realny scenariusz zakłada, że dołączy do niego ktoś z dwójki Maciej Stolarczyk-Marcin Brosz. Uzupełnieniem tego grona ma być z kolei Łukasz Piszczek.

Jest pomysł z Probierzem

Gdyby natomiast opiekunem Biało-czerwonych został Marcel Koller, to wówczas jego asystentem miałby zostać Michał Probierz, o czym informował w “Stanie Futbolu” dziennikarz Maciej Wąsowski. Wpływ na taki obrót zdarzeń miałby mieć fakt, że były trener FC Basel porozumiewa się przede wszystkim w języku niemieckim, co mogłoby tworzyć pewnego rodzaju barierę komunikacyjną.

Reprezentacja Polski w marcu na Łużnikach zmierzy się z Rosją w barażu o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Starcie odbędzie się 24 marca. Zwycięzca tej potyczki zagra z lepszym z pary Szwecja – Czechy.

