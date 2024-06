Zieliński: Mam nadzieję, że dam dużo reprezentacji podczas Euro 2024

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński: Dobrze przepracowałem zgrupowanie

Już w najbliższą niedzielę (16 czerwca) Biało-czerwoni spotkają się z Holandią w Hamburgu. Początek rywalizacji o godzinie 15:00. Robert Lewandowski z powodu naderwania mięśnia dwugłowego uda nie zagra w pierwszym spotkaniu grupy D, a opaskę kapitańską przejmie Piotr Zieliński. 90-krotny reprezentant Polski emanował pewnością siebie podczas spotkania z dziennikarzami na dzień przed starciem z Holendrami.

– Jestem dumny, że jestem kapitanem. Po zmianie regulaminu ja będę miał główne prawo do podejścia i dyskutowania z arbitrem – oznajmił. – Jestem dobrze przygotowany. Dwa sparingi przed turniejem dużo mi dały. Czuję po sobie, że dobrze przepracowałem zgrupowanie. Czuję się dobrze i mam nadzieję, że dam dużo reprezentacji – dodał.

Z konieczności oszczędzania murawy na obiekcie w Hamburgu, oficjalny trening został przeprowadzony w Hanowerze, gdzie mieści się baza kadry. – Dzisiaj przyjechaliśmy, zobaczyliśmy i to wcale tak nie wygląda, ale tak naprawdę dopiero jutro okaże się, jak to wygląda. Holendrzy to świetna reprezentacja, jest wysoko w rankingu, ale jutro ranking nie będzie miał znaczenia. Mam nadzieję, że postawimy im mocne warunki – podkreślił.

– Dla mnie najważniejsze jest to, że jesteśmy na turnieju. Chcemy zrobić wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Dwa ostatnie sparingi pokazały, że potrafimy grać w piłkę – wyznał. Polacy przed europejskim czempionatem pokonali zarówno Ukrainę (3:1), jak i Turcję (2:1).