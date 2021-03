W poniedziałek Paulo Sousa przyznał, że w głowie ma już ułożoną podstawową jedenastkę, która rozpocznie mecz z Węgrami (25 marca). Portugalczyk zaznaczył, że podczas zgruponania może dojść do modyfikacji jego pomysłu, ale wydaje się, że wielu zmian raczej nie dokona. Jak będzie wyglądać skład podczas jego debiutu?

Każdy trener ma prawo do skreślenia kilku nazwisk, które u poprzednika wydawały się absolutnymi pewniakami, ale mało który uzna, że rewolucja na samym początku pracy jest dobrą metodą, by zapewnić sobie sukces. Dlatego nie spodziewamy się, by personalnie drużyna bardzo mocno odbiegała od tej zostawionej przez Jerzego Brzęczka. Gdyby jednak spojrzeć na listę powołanych i przystawić, absolutnych pewniaków mielibyśmy pięciu.

Są to: Wojciech Szczęsny, Bartosz Bereszyński, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. W gronie pewniaków dziwić może nieco obecność Krychowiaka, bo Sousa studiując grę polskiej kadry prawdopodobnie nie sięgnął dalej, niż do 2019 roku. Pomocnik Lokomotiwu już wtedy w wielu aspektach nie przypominał zawodnika, który podczas Euro 2016 był prawdziwym żołnierzem Adama Nawałki. Za Brzęczka zaliczał coraz więcej przeciętnych występów, więc w teorii była możliwość, że Portugalczyk, niemający przecież żadnego sentymentu do Krychowiaka, może zdecydować się na kogoś innego. I wtedy przyszła praktyka. Kontuzji doznali Jacek Góralski i Krystian Bielik, a wśród powołanych zawodników – obok Krychowiaka – właściwie jedynym gotowym do gry na pozycji defensywnego pomocnika jest Bartosz Slisz. Trudno jednak znaleźć choć jeden rozsądny powód, dla którego Sousa w tak ważnym meczu miałby dać szansę debiutantowi bez jednego meczu na poziomie międzynarodowym (nie wliczamy eliminacji europejskich pucharów).

Pozostałe nazwiska nie zostawiają pola do wątpliwości – Szczęsnego jako jedynkę wskazał wprost sam Sousa, Bereszyński jest jego jedynym prawym obrońcą, a Zieliński i Lewandowski to ludzie o największej jakości indywidualnej.

Wnioskując po powołaniach oraz słowach selekcjonera, można się spodziewać, że Polska wyjdzie na Węgry ustawieniem 4-4-2, które bardzo łatwo w zależności od fazy meczu oraz tego, kto aktualnie posiada piłkę, będzie modyfikować się do 3-4-2-1. Obok Bereszyńskiego, który w ustawieniu z czwórką z tyłu będzie grał na prawej stronie, a z trójką przejdzie do środka na pozycję półprawego stopera (pełni taką rolę w Sampdorii), znajdzie się para obrońców. Wątpliwe, by po tak krótkim okresie treningowym, Sousa zmienił podstawowe ustawienie z Janem Bednarkiem i Kamilem Glikiem. Dużą niepewność mamy co do faworyta do gry po lewej stronie obrony (a przy modyfikacji do 3-4-2-1 na lewym wahadle). Na starcie prawdopodobnie wyżej stoją akcje Macieja Rybusa, odtrąconego przez Jerzego Brzęczka, ale gwarantującego dużo większe doświadczenie od Arkadiusza Recy.

W pomocy na prawym skrzydle można spodziewać się Kamila Jóźwiaka. Boki drugiej linii to największa bolączka Sousy, co sam przyznaje. Jóźwiak jednak był tym, który stał się największym zwycięzcą jesiennych zgrupowań i skoro Portugalczyk obejrzał te mecze, nie mógł nie zauważyć potencjału. W środku obok Krychowiaka zagra prawdopodobnie Mateusz Klich, dużo bardziej ograny w ostatnich tygodniach od Jakuba Modera.

Jeśli dobrze odczytujemy taktykę, jaką zastosuje Sousa, ostatnie wolne miejsce w jedenastce przypaść powinno Arkadiuszowi Milikowi. Do tej układanki pasuje wszystko: zgadza się forma Milika, jego liczby w Marsylii, pasuje do ulubionego stylu Portugalczyka, a Zbigniew Boniek wybierając nowego selekcjonera zapewne też zwracał uwagę, by był to ktoś, kto będzie umiał wykorzystać parę Milik – Lewandowski. Prezes PZPN nie krył bowiem, że to był klucz, jaki znalazł przed laty Adam Nawałka, by kapitan kadry “odpalił”.

Podstawowa jedenastka reprezentacji Polski na mecz z Węgrami wg Goal.pl:

Wojciech Szczęsny – Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Jan Bednarek, Maciej Rybus – Kamil Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Piotr Zieliński – Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik.

