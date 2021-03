Reprezentacja Polski zmierzy się w spotkaniu pierwszej kolejki eliminacji do mistrzostw świata z Węgrami. Tymczasem ostatnio znany włoski dziennikarz sportowy Gianluca Di Marzio miał okazję rozmawiać z defensorem Rakowa Częstochowa Kamilem Piątkowskim.

Zmiany w życiu młodego piłkarza

Reprezentacja Polski prawdopodobnie w wyjściowym ustawieniu zagra z trójką w defensywie. W każdym razie w zależności od sytuacji na boisku system ma się płynnie zmieniać. Chociaż mało prawdopodobne jest, aby debiut w drużynie narodowej zaliczył dzisiaj podopieczny Marka Papszuna, to na uwagę zasługuje fakt, że Piątkowski wygryzł z kadry Sebastiana Walukiewicza, który musiał pogodzić się z tym, że został wycofany do młodzieżowej reprezentacji Polski.

– To dla mnie magiczna chwila. Dwie kolejki temu zdobyłem swoją pierwszą bramkę w sezonie, dwa dni później zostałem po raz pierwszy powołany do kadry, a razem z Rakowem walczymy o tytuł mistrza i dotarliśmy do półfinału Pucharu Polski – mówił obrońca częstochowskiej ekipy cytowany przez GianlucaDiMarzio.com.

Piątkowski latem rozstanie się z Rakowem i dołączy do drużyny z Salzburga. W rozmowie ze znanym dziennikarzem zawodnik przyznał, że interesowały się nim także ekipy z Włoch.

– Tak, to prawda, interesowały się mną też włoskie zespoły, ale prawdę mówiąc, gdy tylko usłyszałem o ofercie z Salzburga, nie wahałem się ani przez chwilę. To drużyna stawiająca na młodych piłkarzy; średni wiek zawodników to 23 lata. Salzburg regularnie występuje w europejskich pucharach i bardzo pomaga w rozwoju piłkarzy – przekonywał Piątkowski.

Cześć polscy przyjaciele👋 dzisiaj Węgry-Polska, trzymam kciuki! Pierwsze powołanie dla Kamila #Piątkowskiego, o to wywiad z nim✍️ wersja 🇵🇱 na samym dole artykułu👇dziękuje Calcio Polacco-Ekstraklasa za współpracę https://t.co/neToE8LU9A — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 25, 2021

Zawodnik wziął się nie tylko za rozwój sportowy, ale też osobisty

Młody zawodnik, gdy tylko doszedł do wniosku, że może zmienić klub na zagraniczny, to zaczął przyswajać jeżyk angielski. W tej kwestii piłkarz też wyraził kilka zdań. – Myślę, że we współczesnej piłce dobra znajomość języka angielskiego jest kluczowa, by móc współpracować z kolegami z drużyny i ze szkoleniowcami, którzy nie mówią w twoim języku. Ponadto zaraz po podpisaniu kontraktu z Salzburgiem rozpocząłem naukę języka niemieckiego: chcę być gotowy w 100 procent – rzekł piłkarz.