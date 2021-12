Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Klich i Paulo Sousa

Paulo Sousa odszedł z reprezentacji Polski w cieniu skandalu, ale pomimo to, odniósł się do kilku miesięcy pracy z kadrą narodową. Portugalczyk umieścił wpis na jednym ze swoich mediów społecznościowych, gdzie napisał o swoich odczuciach, co do pracy z Orłami znad Wisły.

Paulo Sousa nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski

Szkoleniowiec po oficjalnym stanowisku PZPN zabrał głos odnośnie swojego odejścia

Od teraz 51-latek będzie trenerem Flamengo

Paulo Sousa odszedł do Flamengo

Saga z udziałem Paulo Sousy dobiegła końca. Cezary Kulesza potwierdził, że doszło już do rozwiązania kontraktu i obie strony rozeszły się w “zgodzie”. Portugalczyk wraz ze swoim sztabem zrzekł się grudniowego wynagrodzenia, ale musi zapłacić jeszcze odszkodowanie za zerwanie umowy przed jej wygaśnięciem.

Kilka chwil po oficjalnym komunikacie prezesa PZPN, Flamengo ogłosiło Paulo Sousę swoim nowym szkoleniowcem. I tak 51-latek będzie kontynuował trenerską karierę w Rio de Janeiro.

Menadżer jeszcze zanim dodał zdjęcie z nowym pracodawcą, pokusił się o pożegnalny wpis w kierunku reprezentacji Polski.

– “Wszystkim z osobna dziękuję za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie. Zibi Boniek za możliwość pracy dla tego wspaniałego kraju. Graczom dziękujemy za naukę, ewolucję i ciężką pracę. Pracownikom PZPN za dawanie nam zawsze najlepszych warunków do pracy na rzecz realizacji naszych celów. Fanom za wsparcie dla naszego zespołu w dobrych i trudnych czasach. Uwierz i ufaj sobie i do zobaczenia w Katarze!” – brzmi wpis Paulo Sousy.

