Fernando Santos przygotował szeroką kadrę

Portugalczyk postawił na kilka nowych twarzy

Lista zostanie jednak zawężona do 22-25 piłkarzy

Białek i Wiśniewski w szerokiej kadrze reprezentacji Polski

Marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że Fernando Santos musi dokonać pierwszych powołań. Jak dowiedział się Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl”, Portugalczyk w piątek wysłał listę zawierającą zagranicznych zawodników, którzy mogą zostać powołani. Warto zaznaczyć, że jest to szeroka kadra, która zostanie zawężona do 22-25 piłkarzy.

Co bardzo ważne, w tym zestawieniu są wszyscy reprezentanci, którzy pojechali na ostatnie mistrzostwa świata do Kataru. Są też nowe twarze – takie jak Bartosz Białek, Przemysław Wiśniewski czy Rafał Gikiewicz – którzy jeszcze nie mieli okazji zadebiutować w narodowych barwach.

Szansę na powrót do reprezentacji Polski mają natomiast Mateusz Klich, Karol Linetty, Michał Helik, Paweł Dawidowicz, Michał Karbownik, Dawid Kownacki oraz Kacper Kozłowski.

Fernando Santos wysłał w piątek szeroką listę powołanych na marcowe mecze reprezentacji Polski. Znalazło się na niej 40 nazwisk. Są nowe twarze: Bartosz Białek i Przemysław Wiśniewski. Nie ma Pawła Bochniewicza: https://t.co/WnqrT0pAr1 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) March 4, 2023

Wydaje się, że ostatecznie zabraknie miejsca dla Pawła Bochniewicza, którego ostatnio miał obserwować sztab szkoleniowy Fernando Santosa. Portugalczyk w roli selekcjonera reprezentacji Polski zadebiutuje już 24 marca w eliminacyjnym meczu do EURO 2024 przeciwko Czechom w Pradze.

Zawężoną grupę powołanych na najbliższe zgrupowanie poznamy 17 marca. Szeroka lista może zawierać nawet 50 nazwisk, ale PZPN jej nie ujawni – podał ostatnio “Przegląd Sportowy”.

