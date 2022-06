Pressfocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Czesław Michniewicz na ostatnie zgrupowanie zaprosił prawie czterdziestu piłkarzy. Adam Nawałka sądzi, że od teraz grupa ta powinna być już mniejsza.

Adam Nawałka ma pięcioletnie doświadczenie w reprezentacji Polski

Były selekcjoner poradził aktualnemu opiekunowi kadry

Zdaniem Nawałki, Czesław Michniewicz powinien zacząć budować automatyzmy w drużynie

Były selekcjoner chce stabilności w kadrze

38 nazwisk znalazło się na liście piłkarzy, których powołał Czesław Michniewicz na czerwcowe mecze Ligi Narodów. Aktualny selekcjoner nie sprowadził wszystkich graczy, ale szansę dostało wielu z nich. Mundial w Katarze zacznie się już za pięć miesięcy, więc czas na eksperymenty personalne i taktyczne kończy się. Tak też twierdzi Adam Nawałka, były opiekun biało-czerwonych.

– Trener musi szybko zdecydować czy mamy na tyle potencjału, aby zmieniać ustawienie pod każdego przeciwnika, czy jednak bardziej powinniśmy budować automatyzmy w jednym ustawieniu i tylko kwestia małych rotacji wśród zawodników, by wykorzystać ich optymalnie. Istotne jest też optymalne wykorzystanie pozostałego do MŚ czasu. To, co było w czerwcu to tylko i wyłącznie materiał szkoleniowy. Wiadomo, że żaden selekcjoner nie ma tyle czasu, ile by zapragnął. Taka jest specyfika tego zawodu – powiedział Adam Nawałka.

– Wiadomo, że dla Roberta Lewandowskiego i innych zawodników z najwyższej półki nie będzie problemów. Natomiast dla pozostałych mogą być. Współpraca pomiędzy zawodnikami w pionie i w poziomie wiąże się ze stabilizacją. I to zarówno składu, jak i ustawienia. Ważne jest wprowadzenie zasad, jakie obowiązują po stracie i odzyskaniu piłki. Na tym polega sztuka i odpowiedzialność trenera, aby owa współpraca wyglądała dobrze – rzekł selekcjoner Polski w latach 2013-2018.

– Dlatego ważne jest optymalne wykorzystanie czasu do zgrania drużyny, w ramach ustawienia. Wyrobienie automatyzmów. Jednocześnie należy maksymalnie wykorzystać potencjał kadry, aby znaleźć alternatywy na poszczególne pozycje. Zwłaszcza na te deficytowe. W tym momencie nie wolno już iść szerokim łukiem. Należy skupić się na konkretach – dodał Adam Nawałka.

Czytaj także: Polska – Belgia. Mogli być na wakacjach, a i tak są lepsi. Vlog z Narodowego