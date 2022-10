fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Rafał Gikiewicz od dawna domaga się powołania do seniorskiej reprezentacji Polski. O sytuacji bramkarza Augsburga wypowiedział się były selekcjoner Adam Nawałka, przyznając, że grając tak wcześniej otrzymałby od niego szansę.

Bez wątpienia Rafał Gikiewicz jest postacią kontrowersyjną, wobec której ciężko przechodzić obojętnie. Gracz Augsburga bardzo dobrze spisuje się w swoim fachu i jest wyróżniającym się bramkarzem Bundesligi. W licznych wypowiedziach domaga się powołania do seniorskiej reprezentacji Polski, choć na nic się to zdaje, gdyż jest konsekwentnie pomijany przez Czesława Michniewicza.

W obliczu zbliżających się mistrzostw świata w Katarze ponownie pojawia się dyskusja na temat powołanych zawodników. Wydaje się, że Gikiewicz ma niewielkie szanse wyjazdu na mundial, bowiem Michniewicz wyżej ceni innych bramkarzy. W ostatnim czasie świetnie spisywał się wracający do bramki FC Kopenhagi Kamil Grabara, któremu udało się zatrzymać w Lidze Mistrzów Manchester City.

O sytuacji Gikiewicza wypowiedział się były selekcjoner Adam Nawałka. Przyznał, że gdyby ten wcześniej grał na takim poziomie, wówczas otrzymałby od niego szansę gry w reprezentacji Polski.

– Gdy byłem selekcjonerem, wiedzieliśmy o Rafale bardzo dużo, gdyż był w naszej bazie danych. Obowiązywały wtedy zasady, że bramkarze i obrońcy będą powoływani do kadry, jeśli będą grali regularnie w klubach, a Rafał był wówczas rezerwowym we Freiburgu. To bardzo świadomy piłkarz, który z pewnością przyjąłby zasady funkcjonowania w drużynie, bo to bardzo inteligentny zawodnik. Za grę w reprezentacji oddałby wszystko. Gdyby wtedy był w takiej formie jak obecnie, to na pewno byłby w reprezentacji. O jego powołaniu do kadry decyduje wyłącznie obecny selekcjoner – mówi Nawałka w rozmowie z “Super Expressem”.

