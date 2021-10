We wtorek zapadła decyzja o nadaniu polskiego obywatelstwa Matty’emu Cashowi. Sam zawodnik skomentował tę sprawę w emocjonalny sposób. 24-latkowi pogratulował także Prezydent RP, Andrzej Duda.

Matty Cash we wtorek otrzymał polskie obywatelstwo

Prawy obrońca zareagował na tę decyzję wpisem, w którym podziękował osobom zaangażowanym w ten proces

Zawodnikowi Aston Villi gratulacje złożył także Prezydent RP, Andrzej Duda

Cash po uzyskaniu polskiego obywatelstwa: dam z siebie wszystko dla tego kraju

Matty Cash we wtorek uzyskał polskie obywatelstwo. Oznacza to, że Paulo Sousa może powołać go już na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Sam proces trwał już od kilku tygodni, a przyspieszył w zeszłym tygodniu, podczas którego zawodnik Aston Villi spotkał się w Londynie z naszym selekcjonerem.

Matty Cash szybko zareagował na uzyskanie obywatelstwa postem na swoim koncie twitterowym.

“To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego kraju” – możemy przeczytać w poście 24-latka.

To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły.Czas na nowe wyzwania, dam z siebie wszystko dla tego Kraju❤️🇵🇱 pic.twitter.com/kTqA8kU7Ep — Matty Cash (@mattycash622) October 26, 2021

Następnie gratulacje obrońcy Aston Villi złożył zaangażowany w proces Prezydent RP.

“Gratuluję i życzę powodzenia na boisku!” – napisał Andrzej Duda.

W piątek rozmowa z Prezesem PZPN @Czarek_Kulesza, a dziś decyzja o uznaniu obywatelstwa @mattycash622.

Gratuluję i życzę powodzenia na boisku! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱⚽️⚽️⚽️ — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 26, 2021

Cash jest podstawowym zawodnikiem swojej drużyny. W obecnym sezonie rozegrał już dziewięć meczów w Premier League, a dziesięć, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował w nich bramkę i asystę.

Aston Villa West Ham 2.85 3.45 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26. października 2021 16:42 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo.