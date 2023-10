IMAGO/Pawel Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Jacek Magiera będzie miał na treningach dodatkowego zawodnika

Trener Śląska Wrocław pomoże reprezentantowi Polski zadbać o formę przed listopadowymi meczami

Z czołowym zespołem Ekstraklasy trenować będzie Karol Świderski

Świderski wraca do Polski. Ma konkretny cel

Karol Świderski zakończył już sezon w MLS. Jego Charlotte FC odpadło z walki o tytuł mistrzowski w fazie play-off. To oznacza, że Polak nie rozegra żadnego meczu do zaplanowanych na drugą połowę listopada spotkań reprezentacji Polski.

Napastnik Charlotte FC jest ważną częścią kadry. Świderski trafił do siatki w ostatnim spotkaniu z Mołdawią. Michał Probierz i kadra potrzebuje go w dobrej dyspozycji. Stąd decyzja piłkarza o chwilowym powrocie do Polski.

Przemysław Pawlak (Piłka Nożna) ujawnił, że Świderski do meczu z Czechami (17.11) i Łotwą (21.11) będzie przygotowywał się ze Śląskiem Wrocław. Napastnik z zespołem Jacka Magiery będzie trenował już w tym tygodniu.

