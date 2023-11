Legendarny komentator stanął w obronie Probierza. Apeluje o spokój

IMAGO / Newspix / Tomasz Markowski Na zdjęciu: Dariusz Szpakowski

Dariusz Szpakowski uważa, że nie należy zwalniać Michała Probierza

Były komentator uważa, że przy obecnej sytuacji trzeba zachować spokój

Szpakowski docenia odmładzanie kadry przez obecnego selekcjonera

Pewna era się skończyła

Michał Probierz nie okazał się wymarzonym strażakiem reprezentacji Polski. “Biało-Czerwoni” stracili szanse na bezpośredni awans do finałów Mistrzostw Europy. W jednym z programów na antenie “TVP Sport” głos zabrał Dariusz Szpakowski. Legendarny komentator wypowiedział się na temat nowego selekcjonera oraz o sytuacji naszej reprezentacji.

– Było to robienie dobrej miny do złej gry. Nie wszedłbym w analizę trenerską. Zawalone są eliminacje przez dwóch trenerów. Wyniki nie bronią Michała Probierza. Oczekiwaliśmy wygranej z Mołdawią i mieliśmy wtedy wszystko na talerzu. Graliśmy o być albo nie być w tych eliminacjach. Czasami może mamy zbyt mocarstwowe zapędy. Teraz potrzeba chyba trochę czasu na zmiany. Niedawno Włochów nie było na wielkim turnieju, a piłkarsko mają z czego wybierać. A czy my mamy z czego wybierać? Przespaliśmy pewien czas – podsumował komentator.

Szpakowski zaznacza jednak, że obecny selekcjoner powinien pozostać na swoim stanowisku. Zwraca uwagę, że od pewnego czasu w naszej drużynie karuzela trenerska ciągle się kręci, co nie sprzyja dobrze w budowaniu i zmianie reprezentacji. Według niego trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na to, co przyniesie najbliższa przyszłość.

– Probierz nie jest cudotwórcą. Los mu nie sprzyja. Ma swoje wybory i on jako jedyny zna dublerów, czyli przyszłość polskiej reprezentacji. Karuzela trenerska jest u nas ciągle. Jestem daleki od obrony Michała Probierza, ale nie wariujmy. Musimy uświadomić sobie, że pewna era się kończy – powiedział.