IMAGO / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jan Bednarek

Reprezentacja Polski nie awansowała bezpośrednio na Euro 2024

Wciąż pozostaje ścieżka prowadząca poprzez baraże

Grzegorz Lato jednak zrównał reprezentantów Polski z ziemią

Mocne słowa Laty

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór straciła ostatnie marzenia o bezpośrednim awansie na Euro 2024. Biało-Czerwoni na stadionie Narodowym tylko zremisowali z Czechami 1:1. Oznacza to, że kadra najpierw Fernando Santosa, a potem Michała Probierza zawiodła na całej linii. Szczególnie, że nasza grupa z pewnością nie była “śmiertelna”. Niemniej wciąż pozostają szansę na udział w turnieju w Niemczach, ale trzeba przejść przez baraże. Teraz Grzegorz Lato zrównał reprezentantów Polski z ziemią.

– Mamy zawodników, ale nie mamy zespołu. Za moich czasów reprezentacja to była jedność. Grałeś, biegałeś, walczyłeś. Jak nie, to zaraz kapitan w kilku ostrych słowach przywoływał cię do porządku. A tu syte owce, panowie Bednarkowie i inni. Zapomnieli, że ten orzełek na piersi do czegoś zobowiązuje – mówi były prezes PZPN w rozmowie z “Polsatem Sport”.

