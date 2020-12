Kto (nie) głosował na Lewandowskiego? Nie brakuje zaskoczeń

Robert Lewandowski w plebiscycie na najlepszego piłkarza na świecie według FIFA z dużą przewagą wyprzedził Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. Duży wpływ na ostateczne wyniki ma głosowanie, w którym biorą między innymi udział selekcjonerzy i kapitanowie wszystkich reprezentacji na świecie. FIFA opublikowała dokładne zestawienie oddanych głosów. Zaskoczeń nie brakuje!

Wspomniane osoby w decydującym głosowaniu wskazywały trzech ich zdaniem najlepszych zawodników minionego roku na świecie. Za pierwsze miejsce kandydat otrzymywał pięć punktów, za drugie trzy punkty, natomiast za trzecie jeden punkt. Patrząc na opublikowaną przez FIFA listę nie ma wątpliwości – Robert Lewandowski zdominował głosowanie. Pierwsze miejsce reprezentantowi Polski przydzieliła zdecydowana większość głosujących. Nie zabrakło jednak sytuacji, w której Lewandowski nie był jednak wymieniany w czołowej trójce.

Na Polaka nie zagłosowali między innymi selekcjonerzy reprezentacji Włoch i Hiszpanii, odpowiednio Roberto Mancini i Luis Enrique. Ich zdaniem trofeum powinno trafić w ręce Lionela Messiego. Włoch wyżej cenił również Cristiano Ronaldo oraz Neymara, natomiast w głosowaniu Hiszpana kolejna miejsca na podium zajęli Thiago Alcantara i Sergio Ramos.

Lewandowski nie znalazł również uznania w oczach selekcjonera mistrzów świata Didiera Deschampsa, który głosował na Kyliana Mbappe, Cristiano Ronaldo i Kevina de Bruyne’a. Napastnika reprezentacji Polski w pierwszej trójce nie umieścił również kapitan reprezentacji Holandii Virgil van Dijk, który zagłosował na trzech zawodników… Liverpoolu.

Anglicy, Niemcy i Ronaldo bez wątpliwości

Wątpliwości co do tego, że Lewandowski powinien sięgnąć po zwycięstwo w plebiscycie nie mieli natomiast przedstawiciele Anglii, która już w przyszłym roku będzie rywalem Biało-czerwonych w eliminacjach do mistrzostw świata. Gareth Soutghate i Harry Kane ustawili Polaka na pierwszym miejscu. Zgodnie zagłosowali również Joachim Loew i Manuel Neuer.

Podobnie zagłosował Cristiano Ronaldo, który tuż za Polakiem umieścił Lionela Messiego i Kyliana Mbappe. Z kolei Argentyńczyk uznał, że zawodnik Bayernu Monachium zasługuje tylko na trzecie miejsce, za Neymarem i Mbappe.

W głosowaniu naturalnie udział wziął również sam triumfator. Jego wybór również okazał się bardzo zaskakujący, bowiem na pierwszym miejscu wskazał swojego byłego klubowego kolegę Thiago Alcantarę, a na kolejnych miejscach umieścił Neymara i Kevina de Bruyne’a.

Argentyna:

Lionel Messi: 1. Neymar, 2. Mbappe, 3. Lewandowski

Lionel Scaloni: 1. Mane, 2. Messi, 3. Neymar

Brazylia:

Thiago Silva: 1. Neymar, 2. Mbappe, 3. Lewandowski

Tite: 1. Neymar, 2. Lewandowski, 3. De Bruyne

Anglia:

Harry Kane: 1. Lewandowski, 2. De Bruyne, 3. Messi

Gareth Southgate: 1. Lewandowski, 2. Van Dijk, 3. De Bruyne

Francja:

Hugo Lloris: 1. Lewandowski, 2. Thiago, 3, Mbappe

Didier Deschamps: 1. Mbappe, 2. Ronaldo, 3. De Bruyne

Niemcy:

Manuel Neuer: 1. Lewandowski, 2. De Bruyne, 3. Thiago

Joachim Loew: 1. Lewandowski, 2. Mbappe, 3. Ramos

Włochy:

Giorgio Chiellini: 1. Ronaldo, 2. Lewandowski, 3. Ramos

Roberto Mancini: 1. Messi, 2. Ronaldo, 3. Neymar

Holandia:

Virgil van Dijk: 1. Mane, 2. Salah, 3. Thiago

Frank de Boer: 1. Lewandowski, 2. De Bruyne, 3. Messi

Polska:

Robert Lewandowski: 1. Thiago, 2. Neymar, 3. De Bruyne

Jerzy Brzęczek: 1. Lewandowski, 2. Mbappe, 3. De Bruyne

Hiszpania:

Sergio Ramos: 1. Lewandowski, 2. Thiago, 3. Neymar

Luis Enrique: 1. Messi, 2. Thiago, 3. Ramos

Portugalia:

Cristiano Ronaldo: 1. Lewandowski, 2. Messi, 3. Mbappe

Fernando Santos: 1. Ronaldo, 2. Lewandowski, 3. Neymar