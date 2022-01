PressFocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Roman Kołtoń przekonuje, że niemal na pewno to Adam Nawałka ponownie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Dziennikarz Polsatu przekonuje, że spotkanie trenera z Cezarym Kuleszą przebiegła w dobrej atmosferze i to 64-latek przejmie schedę po Paulo Sousie.

Wydawało się, że Adam Nawałka jeszcze przed weekendem zostanie ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski

Wówczas jednak wypłynęło nazwisko Marcela Kollera jako potencjalnego kandydata

Roman Kołtoń przekonuje jednak, że to 64-letni Polak ponownie obejmie pieczę nad Biało-czerwonymi

Kołtoń: na 99 procent to Nawałka zostanie nowym selekcjonerem

Saga z wyborem nowego selekcjonera reprezentacji Polski zbliża się do zakończenia. Jeszcze przed weekendem wydawało się, że wszystko jest jasne. Pojawiały się informacje, jakoby Cezary Kulesza odbył dwie rozmowy z Adamem Nawałką i był zadowolony z ich przebiegu. 64-latek miał już ponoć nawet kompletować swój sztab. Wówczas jednak Przegląd Sportowy poinformował, że do rozgrywki o posadę dołączył były selekcjoner reprezentacji Austrii, Marcel Koller. Wygląda jednak na to, że pierwsze informacje okażą się prawdziwe.

Roman Kołtoń, dziennikarz Polsatu, poinformował bowiem, że na 99 procent to Nawałka ponownie przejmie kadrę Biało-czerwonych. Spotkanie trenera z prezesem PZPN-u przebiegło w dobrej atmosferze i pozostaje jedynie czekać na oficjalne potwierdzenie związku. jhjh

AN 99 procent… Słyszę, że „dobra, konkretna atmosfera spotkania” z CK… Prezentacja na @PGENarodowy na dniach ✍️ O warsztacie byłego – przyszłego z małym znakiem zapytania – selekcjonera z Marcinem Feddkiem @PrawdaFutbolu na YT 🎥⚽️🇵🇱 link 1 h rozmowy https://t.co/pSkp4vv38W pic.twitter.com/QePkrEjyKH — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) January 15, 2022

Adam Nawałka prowadził reprezentację Polski przez 4,5 roku. W trakcie swojej kadencji dotarł do ćwierćfinału Euro 2016 i uzyskał średnią 1,88 zdobytego punktu na spotkanie.

