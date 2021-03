Jest decyzja ws. meczu z Anglią! Rozmowy na najwyższym szczeblu

Reprezentacja Polski w meczu z Anglią będzie mogła wystąpić w najsilniejszym składzie. Jak poinformował prezes Polskiego Związku Piłki Nożej Zbigniew Boniek do Londynu będą mogli pojechać wszyscy powołani zawodnicy. Oznacza to, że selekcjoner Paulo Sousa będzie miał do swojej dyspozycji między innymi Roberta Lewandowskiego.

Do Anglii w najsilniejszym składzie

Reprezentacja Polski w drugiej połowie marca rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2022 roku. Biało-Czerwoni zmierzą się z Węgrami (25 marca), Andorą (28 marca) oraz Anglią (31 marca). W ostatnich dniach największe emocje wzbudzał ostatni z pojedynków. Wszystko z powodu dużego znaku zapytania stojącego przy udziale w tym meczu trójki powołanych przez selekcjonera Paulo Sousę napastników – Roberta Lewandowskiego, Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

W przypadku Lewandowskiego i Piątka problemem były obostrzenia obowiązuje w Niemczech, które obligowałyby obu zawodników do odbycia 14-dniowej kwarantanny po powrocie z Anglii. Na takie rozwiązanie kategorycznie nie godziły się kluby obu zawodników – Bayern Monachium i Hertha Berlin. Ich przedstawiciele zapowiedzieli, że piłkarze nie otrzymają zgody na występ na londyńskim Wembley, jeżeli obowiązujące obecnie restrykcje nie zostaną zniesione.

Wszystko jednak wskazuje na to, że cała sprawa zakończy się pozytywnie dla polskiej reprezentacji. Jak poinformował na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek, polska drużyna na mecz z Anglią będzie mogła udać się najsilniejszym składzie.

Do Londynu pojedziemy w pełnym składzie👍Dziękuje wszystkim, którzy nam pomogli. Dodatkowe słowa podziękowania dla #KancelariaPremiera 🇵🇱⚽️🇵🇱👍 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 19, 2021

Na razie szczegóły ustaleń nie są znane, ale jak się okazuje cała sprawa trafiła na najwyższy szczebel. Jak poinformował dziennikarz Weszło.com Krzysztof Stanowski, w piątek rozmowy w tej sprawie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel prowadził premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Dzisiaj rozmowy Morawiecki – Merkel w tej sprawie. Jak widać, owocne. https://t.co/7LOFyKdUq4 — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) March 19, 2021

Spotkanie z Anglią rozegrane zostanie 31 marca na londyńskim Wembley.



