PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Janusz Michalik: To szansa dla trenera

Reprezentacja Polski wyleciała na mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech z kontuzjowanym Robertem Lewandowskim. Kapitan kadry naderwał mięsień dwugłowy uda w meczu towarzyskim z Turcją (2:1) na Stadionie Narodowym. Lekarz Jacek Jaroszewski wykluczył występ napastnika w pierwszym meczu turnieju. Polacy zagrają w najbliższą niedzielę (16 czerwca) z Holandią. – Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii – dodał.

– Nie wydaje mi się, że kontuzja Lewandowskiego to jakaś tragedia. Probierz ma zawodników, którzy mogą go zastąpić. Widzieliśmy, że może grać Buksa, może też wystąpić Urbański. To szansa dla trenera, aby tę drużynę przeformować. Teraz jest na to najlepszy czas. Niezależnie od tego, czy wynik będzie dobry, czy nie, jest okazja, aby zrobić coś nowego. Probierz dobrze sobie z tym radzi. Wchodzimy w następny etap kadry – skomentował Janusz Michalik w wywiadzie udzielonym portalowi “TVP Sport”.

– Według mnie Holendrzy kompletnie nie martwią się tym, co się dzieje w składzie Polski. Gdybym był Holendrem, Polska byłaby dla mnie małą drużyną, z którą trzeba wygrać. Według mnie kompletnie nie skupiają się na personaliach w polskiej kadrze. Dla nich jesteśmy po prostu słabym zespołem – dodał.

Biało-czerwoni znaleźli się w fazie grupowej Euro z reprezentacją Oranje, Austrią oraz Francją. Pierwszy gwizdek starcia Polaków z Holendrami w niedzielę o godzinie 15:00.