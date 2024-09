Jakub Moder o swoim statusie w Brighton. “Jest jak przed Euro”

Jakub Moder to jeden z graczy, który został powołany do kadry, ale nie gra w klubie. Piłkarz wyjaśnił na wtorkowej konferencji prasowej swoją sytuację w Brighton & Howe Albion.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder opowiedział o swojej sytuacji w Brighton & Howe Albion

Jakub Moder został powołany do reprezentacji Polski na wrześniowe spotkania. Niemniej to powołanie zostało według różnych głosów wysłane na wyrost. 25-letni zawodnik w tej kampanii nie otrzymał jeszcze okazji do gry w zespole Fabiana Hurzelera w tym sezonie. Jaki zatem status gracza w Brighton & Howe Albion? Sam zainteresowany wypowiedział się na temat sytuacji w klubie w trakcie wtorkowej konferencji prasowej.

– Sytuacja jest taka, jaka była przed Euro. Jestem zawodnikiem Brighton. Trener chciał, abym został w klubie. Byłem oczywiście kontuzjowany przez cały okres przygotowawczy. W treningu trener widział mnie tak naprawdę przez mniej więcej tydzień, ale jeszcze raz powtórzę, że chciał, abym został – mówił Moder, odpowiadając jednemu z dziennikarzowi.

– Straciłem okres przygotowawczy. Na pewno brakuje mi meczów i tu nie ma co ukrywać. Normalne jest zatem, że brakuje mi rytmu meczowego. Na tyle, ile będzie mnie jednak trener potrzebował, to będę chciał pomóc. Fizycznie nie jestem jeszcze gotowy na 100 procent, ale będę dawał z siebie wszystko – dodał pomocnik.

Moder w trakcie spotkania przeciwko Francji na mistrzostwach Europy zagrał jako defensywny pomocnik. Ten wątek tez został poruszony.

– Grałem z Francją jako typowa szóstka, bo zostawałem często z tyłu. Niemniej nie każde spotkanie tak będzie wyglądało. Raz trener będzie chciał, abym pilnował środka boiska. Aczkolwiek w zależności od przeciwnika i taktyki może być w trakcie gry wymienność pozycji – rzekł piłkarz.

