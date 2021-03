Grzegorz Krychowiak w formie. Kolejny ważny gol Polaka

Grzegorz Krychowiak znajduje się na ustach kibiców Lokomotiwu Moskwa. W czwartek w 23. kolejce rosyjskiej Premier Ligi Polak strzelił w końcówce meczu zwycięskiego gola. Jego zespół pokonał FK Ufa 1:0.

Nasz rodak wpisał się na listę strzelców po rzucie rożnym z 80. minuty gry. Przytomnie odnalazł się tuż przed bramką rywala i z bliska zdołał skierować piłkę do siatki. Lokomotiw utrzymał skromne prowadzenie do ostatniego gwizdka sędziego i zainkasował trzy punkty.

Dzięki wygranej drużyna z Moskwy umocniła się na trzecim miejscu w tabeli. Ma w dorobku 40 punktów. Jeśli chodzi o Grzegorza Krychowiaka, to było to już jego piąte trafienie w tym sezonie ligowym.

31-latek urodzony z Gryficach przeniósł się do Rosji latem 2018 roku z Paris Saint-Germain. Początkowo grał tam tylko na wypożyczeniu. Rok później Lokomotiw wykupił go za kwotę ponad 12 milionów euro. Obecna umowa Krychowiaka z moskiewskim klubem będzie ważna do czerwca 2022 roku.