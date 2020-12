FIFA ogłosiła finałowe nominacje do nagrody Piłkarz Roku

Robert Lewandowski znalazł się w trójce finalistów plebiscytu na najlepszego piłkarza na świecie w 2020 roku, który jest organizowany przez Międzynarodową Federację Piłkarską (FIFA). Polak o nagrodę powalczy z Cristiano Ronaldo (Juventus FC) i Lionelem Messim (FC Barcelona)

W listopadzie FIFA ogłosiła nazwiska dziesięciu zawodników nominowanych do tej nagrody. Oprócz wspomnianej trójki, nominacje otrzymali również Thiago Alcantara (Bayern Monachium/Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester City), Sadio Mane (Liverpool FC), Kylian Mbappe (Paris Saint-Gemain), Neymar (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madryt), Mohamed Salah (Liverpool) i Virgil van Dijk (Liverpool).

Teraz wiadomo już jednak, że w grze o nagrodę pozostało już tylko trzech zawodników, a Robert Lewandowski powszechnie uważany jest za faworyta do jej zdobycia. Reprezentant Polski i napastnik Bayernu Monachium ma za sobą kapitalny sezon 2019/20, w którym zdobył 55 bramek w 47 rozegranych spotkaniach. Swoimi występami przyczynił się do triumfu Bawarczyków w rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz zdobycia mistrzostwa Niemiec i Pucharu Niemiec. W obecnym sezonie Polak potwierdza bardzo dobrą formę – zdobył 15 bramek w 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas gali, która odbędzie się w czwartek (17 grudnia). W jej trakcie zostaną również wręczone nagrody w innych kategoriach – Piłkarska Roku, Bramkarka Roku, Bramkarz Roku, Trener żeńskiej drużyny, Trener Roku i Bramka Roku. Poniżej prezentujemy finałowe nominacje.

Finałowe nominacje do The Best FIFA Football Awards 2020

Piłkarz Roku FIFA

Cristiano Ronaldo (Juventus FC)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium)

Lionel Messi (FC Barcelona)

Piłkarka Roku FIFA

Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City)

Pernille Harder (VfL Wolfsburg/Chelsea FC)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

Bramkarka Roku FIFA

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Bramkarz Roku FIFA:

Alisson Becker (Liverpool FC)

Manuel Neuer (Bayern Monachium)

Jan Oblak (Atletico Madryt)

Trener żeńskiej drużyny Roku:

Emma Hayes (Chelsea FC)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (reprezentacja Holandii)

Trener Roku FIFA:

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Monachium)

Jürgen Klopp (Liverpool FC)

Bramka Roku FIFA

Giorgian De Arrascaeta (Urugwaj) – Ceara – Flamengo (25 sierpnia 2019)

Son Heung-min (Korea Płd.) – Tottenham – Burnley (7 grudnia 2019)

Luis Suarez (Urugwaj) – Barcelona – Mallorca (7 grudnia 2019)