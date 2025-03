Ebi Smolarek dla Goal.pl: Transfer Modera oceniam jednoznacznie

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Gehenna związana z kontuzją

Jakub Moder regularnie występujący w podstawowym składzie silnego klubu. Na ten obrazek polscy kibice musieli bardzo długo czekać. Po nieszczęsnej kontuzji były zawodnik Lecha długo walczył o powrót do pełnej sprawności, ale w Brighton szans na regularne występy nie miał praktycznie żadnych.

Od dłuższego czasu wiadomo było, że jednym ratunkiem jest zmiana klubu. Moder przeszedł do Feyenoordu i wygląda to na bardzo dobry wybór. Polak wskoczył niemal od razu do podstawowego składu i nie oddaje miejsca. Zadanie ułatwiły mu kontuzje kolegów, ale fakt jest faktem – Polak ma to co chciał.



Oczywiście, Moder nie jest pierwszym Polakiem w Feyenoordzie, ba, zawodników z Polski tam nie brakowało. Jednym z tych, który napisał tam niezłą historię jest wychowanek tego klubu Ebi Smolarek (85 meczów w barwach Feyenoordu, 13 goli, pięć asyst, Puchar UEFA na koncie), który dziś trzyma kciuki za młodszego kolegę.



Piotr Koźmiński, dziennikarz goal.pl: – Jak oceniasz początki Jakuba Modera w Feyenoordzie?



Ebi Smolarek, były gracz m.in Feyenoordu, Borussii Dortmund, Racingu Santader, Boltonu, Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok, ex reprezentant Polski: Bardzo dobrze. Wiadomo, że w pierwszych momentach brakowało mu jeszcze rytmu, pewności siebie, pewnych zachowań boiskowych, które bez regularnej gry się zatraca. Ale Moder bardzo szybko to nadrobił. Widać, że lubi walkę, bierze piłkę, nie boi się. W Feyenoordzie ceni się takich piłkarzy. Zresztą, w klubie pytali mnie o niego zanim jeszcze doszło do podpisania kontraktu.



I co powiedziałeś o rodaku?



Nie twierdzę, że znam go bardzo dobrze. To nie moje pokolenie. O kontuzji nie musiałem mówić, bo to każdy wiedział. Ale podzwoniłem trochę po Polsce, dopytałem. Przekazałem w Feyenoordzie same pozytywne opinie. I cieszę się, że mamy kolejnego Polaka w tym klubie. A kontuzja? Wiem jak ciężki to okres, sam kiedyś długo pauzowałem z tego powodu. Mam jednak nadzieję, że najgorsze już za nim. Feyenoord pokłada w Kubie duże nadzieje.

Widać to choćby po długości kontraktu.

Dokładnie. Nie jest to żadne wypożyczenie, a umowa do lata 2028. Fajnie, bo zawodnik ma poczucie, że nie jest tu na chwilę. Powiem tak: Feyenoord pomógł Moderowi, decydując się na ten transfer, a teraz Kuba pomaga klubowi. Moder jest w takim wieku, że może się tu wybić, a Feyenoord jeszcze zarobi. Chociaż nie, nie ma co o tym mówić teraz. Za wcześnie. Myślę, że sam Kuba w najbliższym czasie będzie się skupiał na dojściu do top formy i na tym, żeby Feyenoord zaszedł jak najdalej.

Piąte miejsce w lidze? To za mało!

W Lidze Mistrzów Feyenoord zrobił chyba więcej niż się spodziewano.



Tak mi się wydaje. A że teraz odpadł? To nic wstydliwego odpaść z tak silnym rywalem jak Inter Mediolan. Mówimy w końcu o mistrzu Włoch, klubie, który gra teraz o wiele lepiej niż choćby lokalny rywal, AC Milan. Tylko ta liga…



No właśnie. Piąte miejsce to chyba nie jest to, czego oczekuje kibic Feyenoordu?



Nie, absolutnie nie. Piąte miejsce to zdecydowanie za mało. Niestety, zbyt wiele słabych spotkań rozegrał Feyenoord w tym sezonie.



Plus kontuzje…



Tak, ale wszystkiego kontuzjami wytłumaczyć nie możesz. Po prostu sporo spotkań było poniżej odpowiedniego poziomu. Zresztą, mieliśmy ostatnio w klubie zmianę trenera.

Ojciec trenował legendę

No właśnie. Feyenoord objął Robbie van Persie, legenda, którą kiedyś, o ile dobrze pamiętam, trenował twój tata…



Tak. Tak było. A ja też zdążyłem z nim jeszcze zagrać w Feyenoordzie.



Czyli, nieźle się znacie.



Nie tak, żeby wydzwaniać do siebie, ale na tyle, że gdy spotkamy się na stadionie, to pogadamy.



A co myślisz o jego nominacji na trenera Feyenoordu?



To duża szansa dla niego. W Heerenveen, gdzie pracował nie szło mu jakoś super, ale tam miał zupełnie inną drużynę. A Feyenoord ma naprawdę dobrą kadrę, sporo utalentowanej młodzieży. Mam nadzieję, że van Persie dobrze to poukłada. Na razie na oceny za wcześnie, bo dopiero zaczął, ale tak jak powiedziałem: piąte miejsce to nie jest pozycja na miarę tego klubu.



Czyli, patrząc na obecne realia, na które miejsce stać Feyenoord?



Według mnie na trzecie.