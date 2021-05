Paweł Dawidowicz w niedzielnym meczu ligi włoskiej pomiędzy Hellas Werona a Napoli zagrał w wyjściowym składzie. Niemniej spędził na placu gry zaledwie 41 minut. Zawodnik był zmuszony opuścić plac gry z powodu kontuzji. Tym samym pojawił się niepokój, czy piłkarz będzie mógł wziąć udział w Euro 2020.

Paweł Dawidowicz z urazem po starciu z Napoli

Paweł Dawidowicz znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2020. 26-latek broniący barw Gialloblu był jednym z 11 obrońców. W niedzielnym starciu przeciwko ekipie Gennaro Gattuso zawodnik nie był jednak w stanie dokończyć zawodów z powodu kontuzji. W miejsce Polaka na boisko wszedł Iyenoma Udogie.

Środki masowego przekazu zaczęły przekonywać, że powodem zmiany z udziałem Dawidowicza był uraz. Gdyby ostatecznie kontuzja polskiego zawodnika występującego na co dzień w Hellas Werona okazała się poważna, to mógłby to być kolejny reprezentant Polski, którego dopadłby pech. Wcześniej z powodów zdrowotnych z udziału w Mistrzostwach Europy wykluczeni zostali: Krystian Bielik, Jacek Góralski, Bartosz Białek, Krzysztof Piątek oraz Arkadiusz Reca.

Według informacji WP SportoweFakty uraz Dawidowicza nie jest jednak poważny. Tym samym jego udział w zgrupowaniu w Opalenicy nie jest zagrożony. Dwukrotny reprezentant Polski miał nabawić się kontuzji mięśniowej.

W trakcie kampanii 2020/2021 były piłkarz Benfiki Lizbona wystąpił łącznie w 31 spotkaniach, w tym w 29 miało miejsce w Serie A. Dawidowicz ma kontrakt ważny z ekipą z Włoch do końca czerwca 2022 roku.