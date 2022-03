Rzecznik kadry nie wyobraża sobie walkowera dla Polaków

Pressfocus Na zdjęciu: Jakub Kwiatkowski

Zgodnie z decyzją FIFA podjętą w poniedziałek, Rosja została wykluczona z eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Oznacza to, że Polska nie ma na ten moment rywala w pojedynku barażowym i najprawdopodobniej bezpośrednio awansuje do następnej fazy, w której zmierzy się ze zwycięzcą pary Szwecja-Czechy. Takiego scenariusza nie wyobraża sobie rzecznik prasowy kadry – Jakub Kwiatkowski.

FIFA pod presją opinii publicznej postanowiła wykluczyć Rosję z udziału w barażach do MŚ w Katarze

W związku z tym Polska nie ma przeciwnika i może bezpośrednio awansować do kolejnej fazy

Takiego rozwoju wypadków nie wyobraża sobie rzecznik kadry – Jakub Kwiatkowski

Walkower, czy może jednak rywal zastępczy?

Początkowo FIFA proponowała rozegranie spotkania na neutralnym gruncie, bez rosyjskiej flagi oraz hymnu. Taka propozycja spotkała się z gigantyczną falą krytyki, a organizacja była oskarżana o brak odwagi do podjęcia stanowczej decyzji i jedynej zdaniem wielu federacji rozsądnej decyzji. Wskutek tego w poniedziałek decyzję zmieniono, a Rosja została zawieszona w strukturach FIFA oraz UEFA do odwołania. Poza wykluczeniem Sbornej z eliminacji sankcje uderzyły także w Spartaka Moskwa, który został wyrzucony z rozgrywek Ligi Europy.

Do meczu Polska-Rosja miało dojść 24 marca. Pojawiały się głosy, że Rosję w barażach mogłaby zastąpić Słowacja, która zajęła trzecie miejsce w grupie. Media spekulują natomiast, że Polska może bezpośrednio przejść do kolejne fazy i w niej czekać na zwycięzcę pary Szwecja-Czechy. Takiego rozwiązania nie bierze pod uwagę rzecznik prasowy kadry i PZPN-u, Jakub Kwiatkowski. Był on gościem magazynu Gol na antenie TVP Sport i ujawnił, jak obecnie wygląda sytuacja.

To nie powód do świętowania. Po prostu zachowaliśmy się tak jak wymagała sytuacja. Nie da się grać w piłkę z drużyną reprezentującą kraj najeźdźców. PZPN z piłkarzami rzucił kostkę domina. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali solidarność. Wspierajmy 🇺🇦. Tego potrzeba najbardziej — Jakub Kwiatkowski (@KwiatkowskiKuba) February 28, 2022

– Nie mamy żadnych przecieków w tej sprawie. Widzieliśmy to, co wszyscy widzieli, czyli komunikat o wykluczeniu Rosji na czas nieokreślony. Pytanie: jak ten czas może długo potrwać. To problem FIFA, kiedy podejmie decyzję w tym względzie. A scenariusze, jakie mogą być, to jest gdybanie – powiedział Kwiatkowski.

– Perspektywę tego, że otrzymamy walkower i automatycznie wejdziemy do finału baraży, uważam za nierealną. Bo jak się poczują w tej sytuacji Szwedzi i Czesi? Mówi się, że Rosjan mogliby zastąpić Słowacy, ale ci z kolei mają zaplanowany na 24 marca mecz towarzyski z Norwegią. Węgrzy natomiast grają w tym czasie z Serbią. No i, gdzie takie spotkanie miałoby się odbyć? – zastanawia się.

Niewykluczone, że już niedługo poznamy decyzję FIFA w tej sprawie. Na ten moment najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być bezpośredni awans Biało-Czerwonych do kolejnej fazy baraży.

Przeczytaj też: Boniek: Bogu ducha winni rosyjscy sportowcy ponoszą konsekwencje bandyty