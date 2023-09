Były reprezentant ostro o Lewandowskim. “Za mało charyzmy, osobowości i charakteru”

IMAGO / Radosław Jóźwiak / Newspix Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Polska wygrała z Wyspami Owczymi 2:0 w meczu el. EURO 2024

Dwie bramki zdobył Robert Lewandowski

Pomimo tego Maciej Szczęsny nie szczędził ostrych słów względem kapitana

Maciej Szczęsny ostro o Robercie Lewandowskim. “Za mało charyzmy”

Robert Lewandowski dał zwycięstwo reprezentacji Polski w meczu z Wyspami Owczymi. Kapitan zdobył dwie bramki w końcówce spotkania i ustalił wynik na 2:0. Pomimo tego ostrych słów względem “Lewego” nie szczędził Maciej Szczęsny.

– Uważam, że w ostatnich latach jeden z najlepszych piłkarzy świata i niewątpliwie wielka postać, ale w reprezentacji zwłaszcza jako kapitan daje zdecydowanie za mało charyzmy, osobowości i charakteru – powiedział były reprezentant Polski.

– Wiem, że rywale go nie oszczędzają, ale jeśli jesteś facetem z samego topu, to musisz być na to mentalnie przygotowany i umieć sobie poradzić w sytuacjach, kiedy sam jesteś w gorszej formie, czy kiedy zespół ci nie pomaga. Nie same strzelone gole, tak jak dzisiaj, świadczą o tym, czy jesteś wielką osobowością, czy nie. Lewandowski w meczu z Wyspami Owczymi udowodnił, że jest znakomitym piłkarzem, ale ja chcę zobaczyć go jako wielką osobowość – kontynuował.

