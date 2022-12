PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Zwolnienie Czesława Michniewicza wciąż wzbudza spore emocje w mediach. Na temat zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski na antenie Viaplay wypowiedział się były kadrowicz – Łukasz Piszczek.

Zwolnienie Czesława Michniewicza wywołało wiele emocji w mediach

N temat selekcjonera wypowiedział się również Łukasz Piszczek

Zdaniem eksperta Viaplay same wyniki sportowe nie były w stanie uratować posady selekcjonera

“Patrząc wyłącznie na wynik, to był sukces”

W czwartek Czesław Michniewicz został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza potwierdził oficjalnie, że kontrakt trenera nie zostanie przedłużony i wraz z końcem roku przestanie on pełnić funkcję szkoleniowca biało-czerwonych. Decyzja PZPN-u wywołała falę reakcji w mediach, a także mediach społecznościowych. Większość dziennikarzy zgodnie uznała, że była to jedyna słuszna decyzja.

Były reprezentant krytycznie o pracy Michniewicza Jerzy Dudek w zdecydowanych słowach wypowiedział się na temat Czesława Michniewicza. Były reprezentant Polski uważa, że Biało-Czerwoni byli prowadzeni w kiepskim stylu, a drużyna nie miała charakteru. Dudek ocenił kadencję Czesława Michniewicza Były reprezentant Polski zwrócił uwagę na kiepski styl Jego zdaniem PZPN nie powinien zwlekać z wyborem nowego selekcjonera Dudek ocenił pracę Michniewicza w Czytaj dalej…

Swoje zdanie na ten temat wyraził również były kadrowicz, a obecnie ekspert Viaplay – Łukasz Piszczek. Były piłkarz Borussii Dortmund uważa, że Michniewicz pod względem sportowym osiągnął sukces.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie wynik, to na pewno był to sukces. Jeśli weźmiemy pod uwagę styl i to, jaki wpływ na wszystko miały wydarzenia po mistrzostwach świata, to myślę, że… no, niestety. Wiadomo, że jak nie ma wyników, to często rodzą się jakieś problemy i niesnaski między trenerem oraz drużyną – stwierdził.

PZPN nie podjął jeszcze decyzji, kto zostanie nowym selekcjonerem biało-czerwonych. Do związku wpłynęło wiele kandydatur, co też potwierdził rzecznik prasowy kadry – Jakub Kwiatkowski.