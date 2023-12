IMAGO / Marcin Karczewski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie ma od dłuższego czasu wybitnej strzeleckiej formy

Pokazuje to zarówno w klubie, jak i reprezentacji

Teraz z apelem w jego sprawie zgłosił się Jacek Bąk

Robert Lewandowski w ostatnich miesiącach znajduje się w ogniu sporej krytyki. Często bardziej, a czasami mniej zasłużonej. Niemniej faktem jest, że napastnik jest daleki od dobrej formy strzeleckiej i od dobrych paru miesięcy pozostaje tylko cieniem siebie z poprzedniego sezonu. Tak jest zarówno w kadrze, jak i w Barcelonie. Wystarczy bowiem tylko spojrzeć na wczorajszy mecz i przynajmniej trzy dogodne sytuacje strzeleckie. Teraz z apelem w jego sprawie zgłosił się Jacek Bąk.

– Ten zawodnik dał nam już tyle i trudno oczekiwać, że wciąż będzie ciągnął nas na uszy do góry. Jeśli jeszcze mu się to uda, będzie to wielki bonus dla nas, ale trzeba szukać innych rozwiązań. Nie budujmy na nim reprezentacji, bo tego już się zwyczajnie nie da zrobić. Nieuchronnie zbliża się do czterdziestki – powiedział były kapitan kadry w rozmowie ze “sport.tvp.pl”.

– Nie można zwalać wszystkiego na Lewandowskiego. On już tyle zrobił dla tej reprezentacji, że już naprawdę nie można obarczać go o wszystko co złe – dodał.